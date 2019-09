Para Bordaberry no haber podido evitar la ley de aborto "es el debe más grande"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo se cerró el último período de la actual Legislatura. Salvo que haya sesiones extraordinarias, las próximas serán ya con el futuro gobierno, a partir del 15 de febrero de 2020.



Pedro Bordaberry, quien no competirá por una banca en el Senado en el próximo período, dijo que le "queda siempre el tema de la ley del aborto".

"Cómo no tuve el mayor poder de convencimiento para que no saliera adelante. Entiendo que hay vida desde la concepción. Entonces no haber tenido más argumentos o más fuerza para evitar eso, que es matar a un niño o una niña, es el debe más grande", señaló.

Consultado acerca de si el Partido Colorado debe volver a poner este tema en el tapete en el próximo período legislativo, contestó que no le va "a marcar la cancha a los que vienen atrás" porque él no va a estar.

De todos modos, aclaró: "Sí creo que el Partido Colorado y todos los partidos debiéramos siempre defender la vida".

La ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el 22 de octubre de 2012, no penaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación o en las primeras 14 en caso de violación. Tampoco cuando hay malformaciones en el feto incompatibles con la vida extrauterina y cuando existe un riesgo para la salud de la mujer.