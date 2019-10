Bordaberry dijo que a Ernesto Talvi y Daniel Martínez "todavía les falta un liderazgo claro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador colorado Pedro Bordaberry dijo este lunes que el candidato presidencial de su partido, Ernesto Talvi, no tiene un “liderazgo claro”, pero considera que sí lo tienen los candidatos del Partido Cabildo Abierto y del Partido Nacional, Guido Manini Ríos y Luis Lacalle Pou, respectivamente.

Bordaberry señaló esta tarde en el programa Al Pan Pan, de Radio Sarandí -haciéndose eco de las palabras del asesor en Comunicación Luis Costa Bonino, dijo- que “Manini está ofreciendo un liderazgo claro”, así como también Lacalle Pou.

Mucha gente ve como único elemento explicativo en los desplazamientos de electores entre partidos, a la variable ideológica. La variable más importante de cambio de partido sin embargo, es el LIDERAZGO. Es lo que explica el éxito de Mujica hace un tiempo y el éxito de Manini hoy. — Luis Costa Bonino (@luiscostabonino) October 14, 2019

En tanto, agregó que “(Daniel) Martínez, Talvi, etcétera, me parece que todavía les falta un liderazgo claro”. En el caso del candidato oficialista dijo que es porque “obviamente el Frente Amplio tiene líderes muy fuertes todavía ahí metidos como (José) Mujica, (Danilo) Astori, o el propio (Tabaré) Vázquez, etcétera, y entonces uno no termina de visualizarlo como el líder”.

En el caso de Talvi, candidato presidencial colorado, dijo que “está al lado con (Julio María) Sanguinetti y ha tenido algunas variantes por un lado, para otro, y se está haciendo, creo que es nuevo todavía con eso”.

Respecto a la irrupción de Manini Ríos en el escenario político, Bordaberry dijo que “estaban esos votos buscando a quién votar”.

Consideró que esos votos “en algún momento miraron al Partido Colorado” pero que este “tuvo un discurso un poco más, no lo dijo directamente, más hacia la izquierda, pensando que era el momento de captar votos de la izquierda”.



Respecto al electorado que eventualmente seguirá a Manini Ríos en las próximas elecciones nacionales del 27 de octubre, Bordaberry dijo que es la gente “menos politizada” y que “según parece, es gente o muy humilde o gente formada” que “buscan un cambio”.

“Cuando uno mira a Cabildo Abierto lo que es claro es que identifica un cambio, como en muchos países, bien clarito. Pasa en España con Vox, pasó en Brasil con (Jair) Bolsonaro”, dijo el senador.

“Recuerdo que Jorge Batlle decía que en política cuando hay un vacío hay que ocuparlo, porque si no lo ocupas tú, lo va a ocupar otro. Bueno, hubo un vacío de ese voto, un reclamo, que pareció que lo iba a ocupar (Edgardo) Novick, pero después se quedó”, agregó Bordaberry.

“El buen político es el que aprovecha la oportunidad y Manini la aprovechó. En ese sentido, hay que reconocerle ese mérito que ha tenido”, dijo el senador colorado.

Consultado sobre si Manini le ofreció algo en la reunión que mantuvieron en agosto, respondió: “No, no. Tuve una entrevista con él, me la pidió él a través de un amigo en común, y yo le dije al amigo en común: ‘mirá, yo con gusto me entrevisto, pero anticipale que cualquier propuesta es no’”.



Respecto a la polémica que se generó con Talvi y Sanguinetti tras su intento de incursión en esta campaña electoral que finalmente se frustró, señaló: “Yo ahí cometí un error, lo tengo que reconocer”.

“En el día de la interna fui a la casa del Partido (Colorado), me pidieron que vaya Talvi, Sanguinetti, etcétera, y ahí varios me dijeron que tenía que ayudar al partido. A mí me pareció que la forma de ayudarlo era ofrecerles abrir una lista al Senado, pero iba contra la estrategia del partido, leí mal. Yo fui con la idea de ayudar y en realidad no veían que era una ayuda, entonces, bueno, bajé y ya está”. En tanto, dijo que votará al Partido Colorado en las próximas elecciones.

Respecto a si podría dejar la política, dijo que “uno nunca dice nunca”, pero que está “entusiasmado” con la “nueva vida” que está llevando.

Respecto a si apoyará la campaña Vivir sin miedo, sostuvo que votará para que prospere la reforma constitucional. “Creo que se necesitan mensajes importantes en ese sentido”, dijo y recordó que en 2014, cuando impulsó la campaña para bajar la edad de imputabilidad, que fracasó en un plebiscito, “(Jorge) Larrañaga no solo no me firmó, sino que hizo campaña en contra, no estaba de acuerdo legítimamente”.