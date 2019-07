Bordaberry desata tensión en la interna colorada antes de la Convención

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los colorados viven horas de extrema tensión en la previa a la Convención Nacional que se desarrollará este sábado, tras la decisión del candidato Ernesto Talvi que pidió al senador Pedro Bordaberry no presentarse con una lista al Senado en las próximas elecciones nacionales.

En el comando de Talvi aseguran que el tema no estará presente en la Convención en la que se proclamará a la fórmula presidencial, dado que “no está en el orden del día”; sin embargo, varios dirigentes aún se preguntan cuáles son en definitiva las razones que llevaron a Talvi y al dos veces presidente Julio María Sanguinetti a vetar el retorno político del legislador.



Si bien Talvi aún no ha atendido el pedido de El País que busca hace dos días profundizar en las causas que lo llevaron a darle la espalda a Bordaberry, quienes sí ya se animan a ensayar respuestas son los analistas políticos.



El politólogo e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Alejandro Guedes, considera que la inclusión de Bordaberry en filas coloradas podría suponer una “amenaza” al propio programa de Ciudadanos, dado que “en un plano simbólico”, no se relaciona en nada con el discurso “moderado” que promueve Talvi.



El investigador entiende que “el Partido Colorado debe apuntar a votantes de centro derecha, más hacia el centro, pero tenés la amenaza de Bordaberry”, apuntó. Este lunes el senador contó en radio Sarandí que tanto Talvi como Sanguinetti le expresaron que “no era conveniente” presentar una tercera lista al Senado por una decisión puramente estratégica.



Por su parte, el director de Factum, Óscar Bottinelli, dijo a El País que “nadie le impidió a Bordaberry formalmente ser candidato”, sin embargo, considera que “desde el punto de vista político, el Partido Colorado estaba en el 6% de las encuestas y se recompone gracias al esfuerzo de Sanguinetti y de Talvi”. Para Bottinelli, Talvi “cuestiona que una persona que se va y deja al garete al Partido, después, cuando el Partido se reconstruye, vuelva a decir «aquí estoy»”.

Pedro Bordaberry. Foto: Gerardo Pérez

Otro de los puntos en los que coinciden ambos analistas políticos es en que Bordaberry se “salteó” todo el proceso de las internas, aspecto compartido incluso por el propio candidato a vicepresidente Robert Silva que dijo a El País que Bordaberry “es un jugador externo”.



En el comando de Talvi explican que la apuesta es captar cada vez más votos de “moderados”.

Polémica.

Bordaberry se despachó ayer contra Sanguinetti tras una carta que el lunes hizo pública el expresidente. En el programa Desayunos Informales de Canal 12, el senador dijo que el expresidente le “cortó el brazo. Que ponga que estas son aspiraciones mías, eso no se hace. Ese comunicado es muy triste, además viniendo de él, porque sabe una cantidad de cosas que yo sé”, señaló.



En las redes, ayer el tema se viralizó. El prosecretario general del Partido Colorado, Felipe Schipani, escribió en Twitter que “la elección no se gana con los que se lamentan que Pedro no sea candidato. Se gana con los que se alegran”, dijo. El posteo no fue compartido por la dirigente Carolina Ache Batlle quien posteó la publicación y la calificó como “penosa”.



Luego, el propio Schipani aclaró: “Quise decir que para ganarle la elección al Frente Amplio no precisamos convencer a los votantes de Pedro o Manini, sino a los desencantados del Frente”.



Quien también salió al cruce de Bordaberry fue el expresidente de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, que en Twitter, escribió: “Terminala Pedro de una vez por todas. Tu intención ahora puede ser válida, pero los que le pusieron el hombro al partido que dejaste tirado te dijeron que no. Aceptalo y no jodas más”, dijo.