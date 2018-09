Para Bonomi traer millones de dólares es solo una falta

El ministro del Interior Eduardo Bonomi afirmó que cualquier persona que ingrese al país con más de US$ 10.000 en efectivo —así sean varios millones de dólares— no comete un delito, sino una falta, de acuerdo con la legislación vigente. El delito ocurre cuando se trata de lavar ese dinero, agregó, y ese control lo hace el Banco Central.

Bonomi encabezó ayer una conferencia de prensa acompañado por autoridades de Migración, Interpol, Inteligencia, entre otras, para referirse a la comparecencia que tuvo el día anterior en la comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, donde tuvo un cruce con el senador nacionalista Javier García por el ingreso de personas al país sin que queden registradas oficialmente.

La alusión fue al reiterado ingreso al país del financista K arrepentido ante la justicia argentina Ernesto Clarens, quien, para el registro oficial entró 94 veces al país entre 2013 y 2017, pero lo hizo en 60 ocasiones más para García, quien se basó en datos de la salida y entrada a puestos migratorios en Argentina. Según los datos oficiales, Clarens ingresó al país en 19 ocasiones solamente en el año 2013.

"Acá no se investiga a nadie por las veces que ingresa al país", puntualizó el ministro. Dijo que el senador García se ha basado "solo en trascendidos de prensa" de medios argentinos y que el único caso que se investigó a pedido del vecino país fue el de la estancia El Entrevero en 2014, que se la vinculaba al empresario Lázaro Báez, donde por otra parte "no se encontró absolutamente na-da" en los allanamientos.

En el caso de El Entrevero, agregó, se constató que hubo lavado, pero no por el ingreso de dinero físico sino a través de bancos internacionales.

Indicó que hay otras personas procedentes de Argentina que ingresaron al país entre 200 y 300 veces.

Explicó que hay 21 controles migratorios en las fronteras y que solamente algunos son permanentes. En otros casos se hacen controles a requerimiento de Prefectura Nacional Naval (PNN), que es quien recibe una embarcación.

"El que controla a las cosas, no a las personas, es Aduanas. Y si encuentra algo le da cuenta al Banco Central si es dinero", precisó.

Puesta en escena.

Tras ir a la comisión, Bonomi se molestó con el senador García. "Nosotros aclaramos esto en la comisión, y al final el senador mostró un documento que estableció que los controles a embarcaciones deportivas se harían a requerimiento de Prefectura, como queriendo demostrar que algo no habíamos hecho, como que no estamos enterados de las cosas que pasan", indicó.

Para el ministro la acusación del senador García "fue una puesta en escena. Ya estamos grandes para eso". El malestar del ministro se incrementó cuando el senador no hizo declaraciones antes que él.

Bonomi quería contestarle en el propio Palacio Legislativo, pero como García no habló terminó yéndose molesto. Y por eso convocó a la prensa ayer a última hora.

Dijo que "no es correcto hacerle creer a la gente que no hay controles en las fronteras. No tiene nada que ver la cantidad de ingresos al país con la comisión de delitos".

Y con respecto a Clarens el ministro aseguró que no ha llegado de Argentina ningún pedido de captura.

En tanto, la directora nacional de Migración Myriam Coitinho explicó que el control de las personas lo hacen "en los lugares fijos donde el flujo es mayor. Pero en otros casos donde hay menos movimiento migratorio, se hace a requerimiento desde hace muchísimos años".

En el caso de Carmelo, donde García señaló que una resolución de 2012 dejó sin efecto el control a embarcaciones deportivas, Coitinho dijo que había poco personal. "Había una sola persona para controlar cuatro lugares, el aeropuerto, el puerto Camacho, Cacciola (lanchas de pasajeros) y el puerto de yates, y la oficina administrativa. Entonces era imposible", relató, y por eso la orden operativa que presentó García.

El director de Interpol Julio Sena aseguró respecto a lo que se investiga en Argentina que no ha llegado de ese país ningún pedido oficial. "Todo lo que se maneja por versiones de prensa aún no ha llegado al país", subrayó.