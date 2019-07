Bonomi tras reunión con SCJ por El Guardián: es "un sistema que no permite filtraciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió este lunes con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras cruces de información por el funcionamiento del sistema de espionaje El Guardián.



"Creo que fue una muy buena reunión donde quedaron claras varias cosas" indicó el ministro y afirmó: "Estamos ante un sistema que no permite filtraciones, es un sistema leal que es un activo del país y hay que defenderlo", agregó.

Durante su comparecencia en la comisión de Seguridad y Convivencia del Senado que tuvo lugar el martes, el ministro indicó que los resultados de espionaje hechos a través de El Guardián no habían sido informados a la SCJ porque no había una persona designada para recibirla.



Sin embrago la Suprema Corte desmintió al ministro 24 horas más tarde y en un comunicado aseguró que el 8 de mayo de 2017 designó al "secretario letrado, Dr Gustavo Nicastro, como responsable de la recepción de los reportes de las interceptaciones legales” hechas con El Guardián.

Esta tarde, después de la reunión que el ministro convocó de urgencia aseguró: "Cuando yo declaré el otro día cometí un error porque la Suprema Corte había solicitado, lo que pasa es que no alcanzaba con esa solicitud", indicó.



"Lo había solicitado pero siempre por la vía administrativa. No había llegado en ningún momento a mí ni al Directorio de la Policía, el director que lo recibió lo envía a Unatec (Unidad de Análisis Tecnológico) y el director de Unatec tampoco estaba porque estaba de licencia y nunca se concretó", expresó Bonomi.

Por otra parte informó que se estableció una nueva reunión de la que además participarán las empresas telefónicas ya que "el control que se está pidiendo requiere de la información del Ministerio del Interior, pero si no hay una información proporcionada por la telefónicas no se pueden comparar", explicó el ministro.



"Si dijéramos algo que no es correcto, si no se compara con el informe preciso de las telefónicas no queda claro si es incorrecta", agregó.

En la reunión se tratará además un artículo establecido en el memorándum de entendimiento firmado en 2015 que, entendieron, debe ser modificado. "Era una convocatoria del Ministerio del Interior a las telefónicas para que pasara los datos, no a nosotros sino a la Suprema Corte, y quedamos en que esa convocatoria la tiene que hacer la SCJ", expresó Bonomi.