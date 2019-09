Bonomi: de los programas de seguridad de la oposición el de Talvi es el "más potable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que entre la oposición el programa de seguridad "más potable" es el del candidato Ernesto Talvi.

Bonomi entrevistado por La República dijo que si bien el programa del Frente Amplio que fue presentado el el vierens pasado es "por lejos el mejor", el mismo "tiene puntos de contacto con el del Partido Colorado".



En ese sentido puso como ejemplo que "hay que apoyarse en lo que ya se hizo: el PADO, videovigilancia, mejorar la policía comunitaria, que es la que se relaciona con la gente, la policía de cercanía".

Sobre la propuesta de Cabildo Abierto dijo que no le "mueve la aguja lo del serenazgo". "No va por ahí. Lo que veo que falta en los programas, salfo en el del FA, es que uno no debe pensar solo en la policía solucionando el problema después que se produjo, sino llevar medidas adelante para que el problema no se produzca. Eso es lo esencial y no lo veo demasiado expresado", agregó.

Encuestas "no dan garantía"

Bonomi señaló por otra parte que "lo que indican las encuestas ahora no dan garantía ninguna". Recalcó que "hay muchos que festejan por anticipado a partir de lo que dicen las encuestas y después quedan un poco enojados". "Sobretodo festejan incluso el mismo día y después se sorprenden a la noche cuando pasa otra cosa como lo fue en 2014", añadió.



Para Bonomi la campaña "venía lenta y se empezó a mover un poco". El ministro del Interior coincidió con Tabaré Vázquez y José Mujica con que el Frente Amplio comenzó tarde su campaña. "Hay algunos sectores que largaron faltando algo más de dos meses y otros que todavía no largaron con suficiente fuerza. Entonces habría que ver qué pasa si llega a marcar más la aguja", sostuvo en diálogo con La República.

Bonomi aseguró que creer que el Frente Amplio alcanzará el cuarto gobierno aunque aclaró que "no se sabe hasta que se cuenten los votos".

Vs. Lacalle Pou

Respecto a las declaraciones de Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, sobre que "la no alternancia en el poder" es "dictadura", Bonomi ironizó diciendo que "estuvimos bajo 90 años de dictadura colorada entonces".

"Es un disparate porque él niega la democracia. Si la gente reitera a quién elige es por democracia. Ya al decir eso es un disparate, pero no me extraña", explicó..