Bonomi plantea las diferencias con Layera ante los legisladores

El director nacional de Policía Mario Layera relativizó en parte sus afirmaciones sobre el estado de la seguridad pública en el país y el grado de relacionamiento entre los organismos estatales. De todos modos, el ministro del Interior Eduardo Bonomi tuvo "discrepancias" con varios de los dichos del policía: la situación en Uruguay no es como en Centroamérica, no está fallando la coordinación entre la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social, y el Estado no está compartimentado.

Como contara a El País uno de los participantes en la reunión que tuvieron las comisiones de Seguridad y Convivencia ciudadana del Senado y la Cámara de Representantes para analizar las declaraciones del director nacional de Policía, a la que asistieron Layera y Bonomi, "la tormenta inicial dio paso a nubarrones con algo de sol".

Layera salió ayer del Palacio Legislativo respaldado públicamente por Bonomi, luego de que describiera el sábado 12 de mayo en entrevista con El Observador un complejo escenario de inseguridad. Entre otras cosas dijo que la Policía no tenía claro si podía actuar o no cuando detenía a un sospechoso, que el gobierno temía adoptar acciones duras, y que si la situación no mejoraba Uruguay va a terminar como Guatemala o El Salvador dentro de pocos años.

Para sorpresa de los periodistas, Bonomi y Layera llegaron por vías separadas al Parlamento. El ministro ingresó por la puerta delantera, pasó por delante de los periodistas, saludó e ingresó a la comisión. Layera, en cambio, entró por la puerta del edificio Anexo que da a la calle Acuña de Figueroa.

Presidió el senador Javier García, quien de inmediato le dio la palabra al senador Guillermo Besozzi, uno de los convocantes. Tras una breve introducción, Besozzi le pasó la palabra al otro convocante, el diputado Pablo Abdala, quien mencionó los puntos más calientes de la entrevista con el matutino El Observador: la comparación con Guatemala y El Salvador y la nula relación entre algunas áreas del Estado que según el policía dificultan el combate al delito.

Primero habló Bonomi brevemente y luego le pasó la palabra a Layera, a quien todos querían escuchar. El director de la Policía explicó el alcance de sus dichos, y sostuvo que la entrevista había sido "coordinada" con Unicom, que es la oficina de comunicaciones de la cartera, dijeron a El País participantes de la reunión.

En determinado momento el ministro lo interrumpió para reiterar algo que ya había manifestado días después de la entrevista de Layera, en el sentido que había algunos puntos del análisis del policía que él no compartía totalmente.

Asimismo insistió en algunas afirmaciones que hizo en cuanto regresó al país en una entrevista con M 24. "Layera habla desde lo que antes habíamos dicho, la Policía sola no puede, necesita políticas sociales", agregó el jerarca. Y en cierta forma lo respaldó al sostener que "me parece interesante que un policía pida más políticas sociales para resolver los problemas de inseguridad".

Tras la reunión, el diputado Abdala interpretó que en la comisión "quedó claro que el ministro discrepa severamente con lo que el principal jerarca del Ministerio del Interior afirma". Para el legislador estas diferencias demuestran que "en Uruguay hay una situación grave en seguridad con tendencia a deteriorarse cada vez más", y que "también es grave que quienes están a cargo de la seguridad, el mando político y el mando técnico, tienen diferencias de visión". "La seguridad se deteriora cada vez más, y los que tienen que conducir no lo hacen. Por eso nos va como nos va", señaló.

El diputado blanco Pablo Iturralde fustigó en Twitter a su colega frenteamplista Ivonne Passada por defender al gobierno "Qué lejos estamos del deber y sentido del Parlamento. Esta institución nació para controlar el poder. Acá son mandaderos. Certifican decisiones FA. Poca República", escribió.

El senador oficialista Daniel Garín tuvo una visión similar a la de la oposición en cuanto a que quedaron a la vista las diferencias entre el ministro Bonomi y el director de la Policía por las apreciaciones de este sobre la realidad nacional en cuanto a seguridad.

A su juicio, Bonomi "hizo las aclaraciones" sobre los dichos de Layera en la entrevista del mes pasado, diciendo que sobre algunos aspectos "él tenía una apreciación diferente". Y además quedó claro para la bancada oficialista que Layera salió indemne del apuro vivido y con respaldo del mando político de la cartera.

Bonomi, según el legislador, insistió ante los parlamentarios en que hay que tener una "visión compartida" sobre el abordaje de la seguridad.

Si bien Garín enfatizó en que Layera "dijo lo que dijo", esa visión no fue compartida por el senador García. Opinó que el policía "dio una voltereta". "El ministro del Interior le pasa por arriba al director de Policía y lo hace corregir", sostuvo García.

INSEGURIDAD Mayo récord. El año pasado se registraron 283 homicidios. Fueron 15 más que en 2016, lo que supuso un incremento del 5,6%. Más de la mitad se produjeron en Montevideo: 161 con un aumento del 9,5% en comparación con el año anterior. En el resto del país se mantuvieron estables: fueron 122 con un aumento de 0,8%. En el interior los departamentos con más homicidios fueron Canelones con 26, Maldonado con 16 y Rivera con 14.



Pero este año la situación se deterioró notoriamente. Mayo marcó un récord en cuanto a homicidios y se acumularon en los cinco primeros meses del año un total de 190. De acuerdo con Fundapro, una organización vinculada al Partido Colorado, en Uruguay hay un asesinato cada 19 horas. En lo que va de junio hubo 2 homicidios. Fundapro cree que 2018 puede cerrar con 400 homicidios.



"El primer año de (Tabaré) Vázquez, en 2005, cerró con 190 homicidios. En su segunda presidencia, en cinco meses se suman 190 homicidios. Esa situación es impactante", comentó el director de Fundapro, Guillermo Maciel, recientemente en Canal 12.

Olivera "La Policía nunca pidió datos" al Mides

En entrevista con La República, la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, comentó las afirmaciones de Layera en el sentido de que no había coordinación con la cartera para intercambiar información sobre los problemas sociales y su relación con la delincuencia. Al respecto, Olivera dijo que la Policía "nunca ha solicitado la base de datos del Mides", y señaló que "nuestro equipo no realiza tareas de carácter policial". Olivera, quien consideró que Layera tuvo "algunas equivocaciones en su apreciación", fue directa en su respuesta: "Nosotros podemos aportar datos estadísticos, pero no se le puede pedir a los trabajadores sociales que realicen tareas de policiamiento".

Paternain "Layera puso al FA en un lugar difícil"

"El pensamiento del director de la Policía Nacional no es nuevo ni original", dijo el senador suplente de Casa Grande Rafael Paternain. Sostuvo que lo dicho por Layera forma parte de la política de seguridad, tanto a nivel local como internacional. "Debe ser removido. Ha colocado al Frente Amplio en una posición muy difícil", dijo al portal Ecos. "Un enemigo que avanza y que está un paso adelante, un sistema político vacilante que no se atreve a tomar medidas duras, normas y leyes que dificultan la acción policial y una visión fatalista que anticipa siempre lo peor. (Es) Una mezcla perfecta de elementos, a la altura de las prioridades conservadoras", sostuvo Paternain.