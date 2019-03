Bonomi: "La pasta base entra a Uruguay durante la presidencia del doctor Sanguinetti"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, salió al cruce del precandidato por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti , que había declarado que las bandas de narcotraficantes llegaron a Uruguay durante el gobierno del Frete Amplio.



"La pasta base entra en Uruguay en 1997- 1998 durante la presidencia del doctor Sanguinetti", respondió Bonomi este martes durante una entrevista en el programa radial En Perspectiva.

"Entra no para consumirla sino para transformarla en cocaína porque a raíz del Plan Colombia en la selva colombiana estaban destruyendo las cocinas de cocaína y los narcotraficantes colombianos empezaron a vender la pasta base para que en el país a donde iba la transformaran en cocaína y esto fue durante el gobierno del doctor Sanguinetti", agregó Bonomi.

El ministro dijo que "la génesis de la pasta base fue en dos gobiernos del Partido Colorado". Según Bonomi entró a Uruguay en el gobierno de Sanguinetti y "se transforma en fumable en el 2002- 2003" bajo la presidencia del doctor Jorge Batlle.



Por otra parte el jerarca del Interior se refirió a los homicidios e indicó que "por robo no aumentan", sino que los que aumentan "son los homicidios por conflicto entre delincuentes" y que el "mayor riesgo en este momento lo tienen entre delincuentes".



"El otro número que preocupa es el homicidio dentro de la familia, violencia de género o no", agregó Bonomi y sostuvo que la sociedad está "cada vez más intolerante".



Bonomi también se refirió al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), y en ese sentido, dijo que "en poco más de 4 o 5 meses la cantidad de personas privadas de libertad disminuyó en 1400". En ese sentido el jerarca del Interior indicó: "No fue la situación que salieron de la cárcel y no se habían rehabilitado, es que delincuentes no fueron a la cárcel y siguieron delinquiendo".