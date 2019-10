Bonomi: en "economía Martínez estuvo más flojo", pero en seguridad "levantó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eduardo Bonomi, ministro del Interior, fue entrevistado por el programa radial InterCambio (M24) y dio sus sensaciones luego del debate que el martes protagonizaron Daniel Martínez, candidato oficialista, y Luis Lacalle Pou, candidato por el Partido Nacional.

Bonomi opinó que "el debate es otra cosa" y "lo que está inadecuado es el título" en sí mismo. "Debate es cuando hay interacción y no hay interacción en estos", señaló.

Lo que sí remarcó el ministro es que "están en juego dos proyectos". "Hay un proyecto que su fortaleza es que la gente lo conozca y el otro proyecto su fortaleza es que la gente no lo conozca, porque no va a decirle a la gente que bajar el costo del Estado quiere decir bajar salarios, bajar jubilaciones, bajar el gasto social, jugar por el lado de la devaluación. Es la forma que en Argentina y Brasil han tratado de redireccionar la distribución desde lo que menos tienen a lo que más tienen", sostuvo.

Bonomi reconoció que en "el capítulo de economía Martínez estuvo más flojo", pero recalcó que "en seguridad, que es un tema más difícil, levantó".



Sobre este aspecto, destacó: "Lacalle no lo dijo exactamente pero lo rozó, y lo viene diciendo públicamente que si él fuera presidente iba a reunir a los comisarios, a los jefes de Policía y les iba a decir 'allanen las bocas y cierren las bocas'. Eso es un engaña pichanga, un desconocimiento total, porque no es el jefe de Policía, ni el comisario, ni el director de la Policía, ni siquiera el presidente, el que puede determinar que se allane una boca es el juez".

Sobre la propuesta del líder blanco de pedir la cédula de identidad en la calle, recalcó que "hoy hay tecnología que permite obtener más información sin pedir la cédula".

"¿Quién está asesorando al candidato? Lo está asesorando gente que se fue de la Policía cuando se tomaban las denuncias en una libreta y de ahí se pasaba a algo escrito y después eso iba por fax", sostuvo.

"Dicen que hay que respaldar a la Policía, pero ¿por qué no la respaldaron cuando votaron sus sueldos? Ganaban $ 4.500 cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y hoy cobran de ingreso los policías ejecutivos $ 36.800. ¿Por qué no la respaldaron con el sueldo si eran tan importantes para ellos? Por qué no la respaldaron con un armamento adecuado, un uniforme adecuado?, incluyendo la ropa de abrigo e impermeable que se utiliza en invierno, que no la tenían. ¿Por qué no la respaldaron con tecnología, con vehículos? Hoy tienen muchísimos más vehículos. ¿Por qué no la respaldaron? El respaldo que quieren es uno solo: la 'ley de presunta legítima defensa' o 'legítima defensa presunta'", agregó.

Bonomi subrayó que desde la oposición "todo lo que están planteando se basa en el miedo" y dijo que el caso más claro es "Vivir sin miedo", el plebiscito impulsado por el senador Jorge Larrañaga que propone crear una Guardia Nacional con 2.000 efectivos militares, realizar allanamientos nocturnos y la creación de la Reclusión Permanente Revisable a los 30 años, entre sus principales medidas.

El ministro dijo que cree que "no va a salir" pese a que las encuestas son optimistas con la propuesta del senador nacionalista. "Mayor porcentaje de aprobación que el que tuvo la baja de la edad de imputabilidad no hubo, y después no se produjo", recordó.

Por otra parte, remarcó que "en lo que va del año 31 delincuentes fueron abatidos por la Policía" y "no hubo uno solo que tuviera un problema judicial". "Entonces, en la oposición, ¿quieren que tire de cualquier manera y después, porque es policía, quede libre de culpa?", preguntó.

Bonomi dijo que "es cierto que han aumentado los homicidios", pero destacó que "en general, más del 50%, y el año pasado el 62% de los homicidios" son resultado de "conflicto entre delincuentes".

"El segundo rubro de cantidad de homicidios es la violencia intrafamiliar y no siempre es violencia de género, no siempre es de género, es intrafamiliar", argumentó.

El ministro manifestó además que "tratan de hacer creer que cualquiera en la calle puede ser asaltado en cualquier momento y ese asalto se transforma en un homicidio".

"No dicen, y esto está absolutamente comprobado, que el mayor peligro de que la maten a una mujer es en la casa, no es en la calle. Eso no lo dicen porque tratan de generar el miedo", finalizó.