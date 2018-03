Bonomi: "Si la mujer no se considera víctima, la tobillera no sirve"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló esta mañana en Difusora Soriano, emisora radial de Mercedes, sobre las víctimas de violencia doméstica y dijo que "o la mujer se considera víctima o la tobillera no sirve". El ministro puso el ejemplo de una mujer que "se escapó de la custodia" y fue a ver en visita conyugal a un hombre que no era su pareja.



"Si se le pone custodia, es porque el bien custodiado es la vida y si es así tiene que haber una serie de condiciones para que se pueda custodiar una vida", dijo el jerarca esta mañana.



"Entendemos que hay que establecer un protocolo, que la persona custodiada tiene que aceptar las condiciones. Nadie la va a acompañar al baño; si la pareja tiene la tobillera ella tendrá que hacer todo lo posible para que sea efectiva, no para que no sea efectiva", agregó.



Bonomi señaló que hay una comisión que la dirige Fiscalía, "que según la ley del nuevo Código de Proceso Penal es la que tiene la responsabilidad de atender a las víctimas, y se están estableciendo determinados criterios de cuáles son los medios de protección necesarias, que son tobillera, la custodia, sacar a la persona de la casa", dijo.



También sostuvo que en cada caso "existe una evaluación de riesgo y establecido el riesgo, se determina cuál es la medida y luego hay que firmar un protocolo".



Ayer lunes una mujer de 51 años fue asesinada a puñaladas por su expareja en Montevideo. Es es séptimo femicidio en Uruguay en lo que va del año.



En este caso la mujer no tenía custodia ni el hombre usaba tobillera, ya que la denuncia que la víctima había presentado había sido por instigación psicológica y no por maltrato físico. Por este motivo, sobre el agresor pesaba desde el 1° de marzo de este año una medida cautelar impuesta por la Justicia que le impedía acercarse a menos de 200 metros del lugar.

INFORMACIÓN ÚLTIL

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.