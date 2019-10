Bonomi se mostró satisfecho por el anuncio de Leal como su eventual sucesor

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se mostró satisfecho por el anuncio que hizo el candidato oficialista Daniel Martínez el pasado martes durante el debate, señalando a Gustavo Leal como su eventual sucesor en caso de acceder al gobierno.

"Leal conoce muy bien el concepto que hemos manejado de que se necesita una interacción entre la Policía, las políticas sociales, educativas, culturales para intervenir territorios. Y además el concepto de que esa intervención tiene que estar presupuestada", señaló Bonomi en conferencia de prensa este jueves durante una visita al departamento de Cerro Largo.



"Nosotros no pudimos trabajar así porque por dificultades presupuestales de 2015 se decidió que cada ministerio aportara lo suyo a esa interinstitucionalidad. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, aportó 100 viviendas para realojos en los operativos Mirador, pero después no puede seguir aportando sin dejar de lado su cometido propio", sostuvo.



Asimismo, añadió: "Por lo tanto tiene que tener una presupuestación propia la intervención en territorios. Yo creo que dentro de los doce puntos está la intervención de ese tipo en 25 territorios. Necesita presupuestación y Leal yo creo que conoce eso".

Leal y "Vivir sin miedo"

Gustavo Leal fue consultado en Informativo Carve sobre cómo actuaría como ministro del Interior si se llegara a aprobar el plebiscito "Vivir sin miedo".



El actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior recalcó que "cuando el pueblo decide es sagrado, no hay posibilidad de discutir".



"Si la gente mandata que esa reforma sea aprobada, creo que lo que hay que hacer es aplicar las normas que la gente definió (...) El ministro tiene que deberse a la población en general, no a un sector. Si hay un mandato en un plebiscito se acata, no hay duda", apuntó.



"Vivir sin miedo", el plebiscito impulsado por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, propone crear una Guardia Nacional con 2.000 efectivos militares, realizar allanamientos nocturnos y la creación de la Reclusión Permanente Revisable a los 30 años, entre sus principales medidas.