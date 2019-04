Bonomi le responde a Bordaberry: "No pienso renunciar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras nueve años y medio al frente de la cartera, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, descartó su renuncia al cargo ante una pregunta del senador colorado Pedro Bordaberry en la comisión de Seguridad y Convivencia del Senado.

En una reunión, el martes, con el ministro y otras autoridades de Interior, el senador Bordaberry le hizo a Bonomi una pregunta infrecuente, que queda por lo general para las interpelaciones. “Con todo respeto, de la forma más delicada posible, le quiero preguntar: ante el fracaso estrepitoso de las políticas por él desarrolladas al frente del Ministerio del Interior, no durante un período sino durante dos períodos de gobierno, ¿no se ha planteado dejar el cargo?”, preguntó el senador.



La presidenta de la comisión, Ivonne Pasada (MPP) le llamó la atención a Bordaberry, quien reclamó su derecho a expresarse, según consta en la versión taquigráfica de la reunión del martes 23.

Bonomi respondió que no renunciará, aunque dejó una puerta abierta: “Siempre hago una evaluación de mi accionar, y no la hago solo; entonces, no voy a decir las cosas que pasan por mi cabeza sino los resultados de las cosas que pasan por mi cabeza: no pienso renunciar”, afirmó, y agregó: “salvo que haya alguna situación que evalúe con el señor presidente de la República, pero no quiero entrar en detalles a ese respecto”.

Cambios.

En la reunión, el senador Charles Carrera (MPP) deslizó algunas sugerencias para modificar el Código del Proceso Penal (CPP), vigente desde noviembre de 2017, en función de su aplicación.



Por ejemplo, dijo que los acuerdos a que se llegue en los procesos abreviados “tienen que ser acuerdos en los que exista el cumplimiento efectivo de la pena. Me parece que, en ese sentido, hay que tenerlo muy claro”.



“Han existido problemas de aplicación del nuevo Código, y eso trajo algunos desajustes. El año pasado se hicieron ajustes; creo que hay que seguir ajustando”, dijo.