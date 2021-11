“Bonomi fracasó en su gestión, no creo que tenga credenciales para dar opiniones”, dijo Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que Asuntos Internos está trabajando junto a Fiscalía en el caso del ahora exjefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, quien presentó su renuncia esta semana en el marco de una investigación por contrabando, y declinó opinar sobre la eventual participación del oficial.

“Ahí manejarán los elementos de prueba para ver si hubo involucramiento del señor jefe. Antes de que se pronuncie la fiscal no vamos a dar opinión”, afirmó. “No se sabe si estaba involucrado o no” y su alejamiento se dio para no involucrar al ministerio y la institución policial, agregó el secretario de Estado.



Consultado sobre la afirmación del exministro del Interior Eduardo Bonomi respecto a que el gobierno actual designó autoridades policiales por su orientación política, Heber respondió: “Bonomi fracasó en su gestión durante 10 años, no creo que tenga credenciales para dar opiniones”.



En ese sentido, y respecto a las cifras de homicidios, el ministro sostuvo que están bajando. “El patrullaje y la movilidad, que a nuestro juicio es la razón de ser de la baja de los homicidios, ha generado la posibilidad de decir que la gestión es mucho mejor. Él (Bonomi) no está habilitado para dar opiniones respecto a esto”, enfatizó.



Además, recordó que Bonomi separó a Olivera de su cargo en el período pasado de gobierno, pero que luego le entregó un reconocimiento.