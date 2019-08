Bonomi se enfrentaría con intruso en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sección se llama “Situación límite” y es uno de los espacios del nuevo programa Séptimo día de canal 12. Este domingo el invitado central fue el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El conductor del programa Nelson Fernández le planteó el siguiente juego: “Si se despierta en la noche en su casa con ruidos de una persona en una habitación contigua, su custodia no está y no tiene el celular a mano para llamar al 911, ¿cómo reaccionaría?”. Entonces le dio tres opciones: “Se hace el dormido esperando que se vaya, habla con él para pedirle que no le haga daño, o lo enfrenta”.

El ministro hizo un silencio, hubo risas de fondo y al final respondió: “Sinceramente, creo que lo enfrento”. De inmediato el periodista Leonardo Haberkorn le retrucó: “Es lo contrario a lo que ha aconsejado". Se refería a la clásica sugerencia del Ministerio del Interior de no resistirse cuando alguien es objeto de un robo. Bonomi entonces aclaró: “Yo no aconsejé en forma tajante... Dije cosas, que cada cual lo interprete”.



Después leyeron el resultado de una encuesta en Twitter, donde la mayoría -el 63%- respondió que en un caso así “se haría el dormido”. ¿Por qué? Bonomi especuló: “Yo he dicho que más vale no enfrentar... Más vale en determinadas condiciones. Usted me dijo ‘un delincuente’. Si me dice tres, le daría otra respuesta. Uno revisando la habitación de al lado...”. Ante esta declaración, otro de los panelistas volvió a cargar sobre el ministro del Interior y le dijo que "un delincuente tiene un arma". Bonomi, sin dudar, subrayó: “O no”.

Autocrítica.

En otro fragmento de la entrevista Bonomi hizo tres autocríticas sobre su gestión. La primera sobre el fracaso de la policía comunitaria: “Cuando fuimos a la política de zonas y cambiar el papel de las comisarías implicaba que pasaran a ser comunitarias. No lo pudimos hacer porque el reclamo de policías en la calle fue tan grande que hicimos eso primero”.



La segunda fue sobre el Plan 7 Zonas y la tercera autocrítica sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), con el que dijo estar de acuerdo. “Es pensar que podía empezar a funcionar en medio de un periodo de gobierno. Debía empezar en 2021 con un nuevo presupuesto”, afirmó Bonomi en la entrevista televisiva.