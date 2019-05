Bonomi: “Decir que la policía no se anima a reprimir es campaña política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro Eduardo Bonomi habló esta mañana sobre varios temas relacionados a la seguridad pública y una de las cosas que destacó fue el "avance sustancial" que hubo en los últimos años en la policía.

Entrevistado por el programa Fuentes Confiables de radio Universal, Bonomi mencionó por ejemplo que "los tiroteos que hoy se están dando es porque la policía llega muchos antes y los agarra (a los delincuentes) en el medio del delito que están realizando y esto no pasaba antes".

El jerarca dijo que "creer que el delito retrocede o avanza porque la policía lo afronta de una manera o de otra es un error".

Y se refirió puntualmente al planteo que realiza la oposición de que los agentes deben pedir documentos a las personas en las calles: "La oposición no sabe, en realidad sabe porque se los dije, pero hace oídos sordos, que nosotros tenemos un aparatito que se pone el dedo y sale el número de cédula y los antecedentes, sale todo. No hay que pedir cédula, hay que hacer eso", dijo.



Y agregó que "decir que la policía no se anima a reprimir es campaña política, porque no es cierto".



"Porque, ¿cuándo la policía se enfrentó tanto a los delincuentes? ¿cuándo entró a los lugares que dicen que no se puede entrar, y hasta tiran las casas abajo? ¿eso que es? ¿es no animarse?", señaló el ministro.

"Hay casos que dejaron de ser noticia, pero la policía no dejó de investigarlos”

Bonomi habló también sobre las investigaciones que se vienen realizado de casos complejos, mencionando el caso de Alejandro Novo, que se resolvió recientemente luego de 10 años de trabajo.



El ministro dijo que en este caso como en muchos, terminó hablando gente que al principio no se había animado a hablar, y que “muchas veces cuando se buscan soluciones se empuja a la gente a que se arme y se resista y no se empuja a que diga las cosas que vieron y ayude a la investigación”.



Dijo que varios casos que datan de años siguen bajo investigación, como por ejemplo el caso de la calle Plutarco o el del crimen de la joven argentina Lola Chómnalez. “Hay casos que no tienen difusión, que dejaron de ser noticia, pero la policía no dejó de investigarlos”, sostuvo.