Bonomi: "Decir que somos el 'nuevo centro del narcotráfico' es un disparate"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro Eduardo Bonomi dijo esta mañana en Informativo Sarandí que Uruguay siempre fue "una vía alternativa" del narcotráfico pero con el tiempo se "generó un mercado interno que nos dejó un problema interno enorme". Sin embargo, remarcó que decir que Uruguay es el 'nuevo centro del narcotráfico' es un disparate, porque Uruguay no produce un gramo de droga".

"La DEA combate la producción y el tráfico, pero no el mercado porque está en Estados Unidos y Europa"

Respecto a las dos incautaciones de cocaína que se realizaron en Francia y Alemania con cargamentos procedentes de Uruguay, Bonomi sostuvo que Uruguay siempre fue "una vía alternativa" y recordó que "esa vía que existía nos generó un mercado interno que nos dejó un problema interno enorme".

Asimimo, recalcó: "Si la propia DEA se está retirando del Uruguay es porque entiende que el Uruguay no es el problema".

"La DEA combate la producción y el tráfico, pero no el mercado porque está en Estados Unidos y Europa", añadió.

Por otra parte, en referencia a las repercusiones que se originaron en medios europeos, subrayó: "Decir que somos el 'nuevo centro del narcotráfico' es un disparate, porque Uruguay no produce un gramo de droga".



Sobre el comunicado de la Embajada de Estados Unidos alertando a los ciudadanos que vengan a Uruguay, dijo que no sabe si tiene intenciones políticas detrás: "Lo único que digo es que el delito contra turistas en Uruguay es ínfimo. Solo alguno en Punta del Este, pero es ínfimo".

El balance de su gestión al frente del Ministerio del Interior

Dijo que no se planteó renunciar, pero aclaró que "el cargo a disposición está siempre en manos del presidente".

Sobre si siente responsable ante una eventual derrota del Frente Amplio en las elecciones, señaló: "Hay politólogos que dicen que no mueve la aguja. Yo discuto con ellos. Les digo que no mueve la aguja, pero el descontento sí. El descontento se puede generar por distintos factores y la seguridad puede ser uno. En las elecciones pasadas también había críticas, pero unos meses antes el presidente dijo que yo iba a seguir siendo ministro y el Frente Amplio ganó las elecciones".

El ministro también se animó a bromear sobre el hashtag #RenunciáBonomi que es utilizado en redes sociales: "Yo ya sé que un día a mis nietos le van bajar las notas en la escuela y van a decir 'Renunciá Bonomi'".

"Las cárceles tratan de vivir de noche y dormir de día y no les importa si están durmiendo cómodos o no"

Consultado por las declaraciones que realizó esta semana, acerca de que los presos "prefieren el hacinamiento", señaló que "el que crea que educar en la cárcel es lo mismo que educar en una escuela, no entiende nada".

"El que va a la escuela es una página en blanco. El que está en la cárcel tiene una trayectoria de formación en la calle y en el delito que le lleva a tener formas de pensar y encarar la vida completamente diferente (...) Las cárceles tratan de vivir de noche y dormir de día y no les importa si están durmiendo cómodos o no. Lo que les importa es extender la misma forma de vida que llevaba afuera. La mayoría, no todos", señaló.

Asimismo, recalcó que "los cambiamos de módulo y rompen todo".

"La Justicia nos pide que evaluemos el daño en dinero. Nosotros lo que queremos es que ese delito se agregue y sea un agravante. Lo que hay que entender es que las personas privadas de libertad deben tener derechos y obligaciones. Cuando no cumplen con sus obligaciones no se les pueden quitar derechos, pero hay que meter un tercer elemento en juicio que son los beneficios. Cuando no cumplen con las obligaciones se les quitan los beneficios, no los derechos. Eso hay que hacerlo, pero hay gente que no lo entiende", explicó.