Bonomi: "No tienen mucho conocimiento" del ministerio y a Larrañaga "le llevará tiempo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eduardo Bonomi, ministro del Interior, dijo en diálogo con Búsqueda que las nuevas autoridades que tomarán las riendas de dicha cartera no tienen "mucho conocimiento" de la institución.

"Por lo que vi en las reuniones con las próximas autoridades, respecto al organismo que les toca trabajar no tenían mucho conocimiento, entonces tienen que hacer una bajada a tierra más a fondo. En cuanto a las ideas, son las que manifestaron en la campaña electoral y las que discutimos, pero perdí. El que ganó tiene derecho a aplicar lo que cree, pero pueden tener dificultades y no tienen claro con qué instrumento cuentan", explicó.

Consultado sobre el rol que podrá tomar Jorge Larrañaga, ministro designado, Bonomi dijo que "todavía le va a llevar tiempo agarrar lo que es esto".

"Acá se lo digo a los policías incluso: 'Ustedes son especialistas en hacer el saludo policial, decir ¡sí, señor!, darse vuelta y después hacer lo que quieren. Entonces no es sencillo", sumó.

Respecto a las nuevas autoridades, dijo que le "preocupa que lo que hagan no tenga resultados positivos".

Tras 15 años de ministro, Eduardo Bonomi presentará renuncia el próximo viernes By Alejandro Mendieta MIRA TAMBIÉN Tras 15 años de ministro, Eduardo Bonomi presentará renuncia el próximo viernes

Además, Bonomi volvió a insistir en que no planea interpelar a Larrañaga en el Senado: "Se lo dije a él cuando nos reunimos (...) No tengo nada contra Larrañaga, tengo diferencias con el programa de la coalición multicolor, mi plan es la construcción futura no la destrucción de un ministro. Algunos suponen un criterio revanchista, de que quiero sacarme las ganas, pero no, no me interesa, me interesa construir un proyecto político".

De todos modos, Bonomi indicó que "el gobierno se va a comprar problemas". "Veremos de qué tamaño de problemas se compra, pero que se va a comprar problemas se va a comprar problemas. Cada vez que uno dice 'voy a cambiar tal cosa' se está comprando un problema, hay que ver si es un problema chiquito o un problema grande. El que gana las elecciones se compra un problema, siempre", remarcó.

Respecto a la autocrítica realizada por el Frente Amplio en materia de seguridad, dijo: "Creo que uno de los problema que hubo en el FA fue no concebir que la seguridad, la Policía, tiene que ver con el proyecto país, y que hay que tratar ambas con los conceptos que se lleva adelante el proyecto país, porque si se separan uno se equivoca".

Pese a ello, Bonomi aclaró: "Cuando existe un problema de seguridad, que yo creo que existía, lo dimensionaron todavía más para generar acumulación política. Y eso genera incomodidad".