Bonomi: "No veo proyectos de país en los candidatos del Frente Amplio"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, consideró que el Frente Amplio está "demasiado centrado en las personas y no en el programa" en referencia a los nombre manejados para las candidaturas, durante una entrevista con el semanario Crónicas.



"Me da la impresión de que hay muchos dirigentes frenteamplistas que se plantean que el FA va a ganar indiscutiblemente, entonces, como va a ganar, discutir el candidato es proyectar el presidente", opinó el ministro al hablar de la falta de proyectos del partido.



"No veo proyectos de país" de parte de la mayoría de los candidatos que ha manejado el Frente Amplio, indicó Bonomi. "No hay planteos respecto hacia dónde van", expresó.

El titual de la cartera indicó que no ocurrió lo mismo cuando los posibles candidatos eran el actual ministro de Economía, Danilo Astori, el expresidente José Mujica o el actual mandatario Tabaré Vázquez. "Uno podía ver proyectos atrás", dijo.



"Yo creo que como están las cosas deberíamos pensar en cómo cada uno aporta a la acumulación que pueda hacer posible el triunfo. No se trata de esperar el triunfo, se trata de construirlo", indicó el ministro.



Bonomi opinó que puede ser un "error muy importante en política" tener la certeza de que el partido está ganado y en cambio, en vez de pensar en las personas que podrían ocupar la silla presidencial, se deben discutir públicamente los programas, "que es lo determinante".



El Frente Amplio "tiene que ajustarse" porque durante los últimos años en que se ha mantenido en el gobierno "hay situaciones que han cambiado".

"Uruguay no ha completado el desarrollo de infraestructura necesaria para mejorar la producción, la logística, debe tener un shock de vivienda. Me parece mucho más importante discutir eso que los candidatos" Eduardo Bonomi Ministro del Interior

Al ser consultado sobre si acompañaría a una posible fórmula, Bonomi explicó que es muy difícil que haya un candidato que estuvo al frente del Ministerio del Interior ya que "tiene que tener un nivel de aceptación que en general no existe".



Tampoco acompañaría como vicepresidente, dijo y cuestionó: "¿Ustedes se imaginan la fórmula del FA para 2019 sin una mujer?



Por otra parte el ministro indicó que si dejara su cargo para dedicarse a la política no lo haría "por comodidad". "Yo soy senador; si fuera al Senado trabajaría mucho menos y cobraría exactamente lo mismo", afirmó.