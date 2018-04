Bonomi: aumentaron los homicidios pero "solo el 3% fueron en casos de robo"

Mientras prepara la interpelación en la que deberá responder a los cuestionamientos del senador colorado Pedro Bordaberry, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reafirma que la forma de combatir la delincuencia que se está aplicando es la correcta.

En declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM, el secretario de Estado reconoció que hay "un aumento importante" de los homicidios pero destacó que "arriba del 45% se deben a problemas entre delincuentes" y solo "un 3%" se produjeron en intentos de robo.



"El problema no es contabilizar solo homicidios, sino qué tipos de homicidios se están produciendo", señaló.



Bonomi explicó que "el año pasado, entre el 40 y 50% de los homicidios eran por conflictos entre delincuentes". En 2018, aumentaron las muertes en el interior del país, pero estos casos "tienen dos componentes: el conflicto entre delincuentes en el Chuy y Lavalleja y el conflicto por violencia doméstica, no solo femicidios, sino también conflictos en la familia. Y se reduce sustancialmente el homicidio por robo".

El ministro recordó que bajo su gestión "llegamos a tener un 20% de homicidios por robos. El año pasado estaba en 15% y ahora bajó a 3%".



Los enfrentamientos entre delincuentes también "explica mucho la dificultad para resolver el tema, que no se resuelve atacando al homicidio sino a las bandas. No se combate diciendo 'voy a bajar los homicidios', se combate atacando a las bandas".



El ministro dijo que el aumento de las bandas criminales comienza con "un momento clave en la vida del país" que es la crisis del 2002. "La crisis llevo a un cambio en los hábitos del consumo de droga y se cambió de cocaína a pasta base. Pero también cambia la forma de comercialización de la droga: la cocaína se vende en espectáculos, donde hay mucha gente, la pasta base establece la venta en bocas que están en el territorio, se arman bandas territoriales y eso lleva a una concentración en barrios desde donde se abastece a otros, donde se concentra la delincuencia y se extiende un poco".

En este sentido, Bonomi dijo que "desde 2008 está bajando la venta de pasta base y vuelve a aumentar la de cocaína y drogas sintéticas, que no tienen las consecuencias sociales de la pasta base".



Al reducirse ese mercado, las bandas "se están peleando por el territorio y por abastecer las bocas". A esto se le suma que "han caído los líderes de esas bandas y están subiendo muchachos muy jóvenes que han perdido los límites y se la están dando por cualquier cosa, no solo por droga sino porque un delincuente le sacó la novia a otro. Esto es una debilidad de las bandas, se las está golpeando duro y por eso pasa esto".

Interpelaciones y firmas

Consultado por la interpelación a la que deberá concurrir en una fecha a confirmar, Bonomi dijo que estas medidas perdieron "prestigio" porque "los temas planteados tiene más que ver con poder producir un desprestigio personal".



El ministro manifestó que "las interpelaciones de otra época eran debates fuertes con contenido de fondo", mientras que ahora "vale más salir a la prensa a explicar los motivos de la interpelación que la interpelación misma".

Consultado por la intención que tiene el nacionalista Jorge Larrañaga de comenzar a juntar firmas para establecer la cadena perpetua y la creación de una Guardia Nacional militarizada, Bonomi dijo que "para determinados homicidios gravísimos existen 30 años y después 15 más (de prisión), son 45 en total. Lo que hay que discutir no es aumentar penas, sino que se cumplan las que existen. Existen penas adecuadas, pero no se cumplen".



"Hay países que tienen cadena perpetua y a los 10 años salen. No se trata de usar títulos rimbombantes, sino que las penas que hay se cumplan", añadió.



Sobre la policía militarizada, el secretario de Estado dijo que ya habló "varias veces" de ese tema y que "no sirve". Luego, puso el ejemplo actual de Brasil: "En Brasil acaban de poner al ejército en Río: aumentó la violencia. En Colombia cuando combatieron el narcotráfico con el ejército llegaron a una guerra que tuvo consecuencias terribles y lo exportaron a México. En México ya no sirve el ejército, lo sacaron y pusieron la Armada porque el cartel mas fuerte se hizo con oficiales del ejército que se pasaron de bando. Hay que combatir con fuerzas policiales, no poner a gente que esta preparada para la guerra".

Violencia de género

Bonomi dijo a Todo Pasa que el femicidio "es de las cosas que menos puede evitar la policía, porque se produce de puertas para adentro" y que las tobilleras "funcionan si la víctima, que en este caso el 97% son mujeres, se considera víctima".



"La tobillera la lleva el agresor y la víctima lleva un dispositivo que parece un celular. Ha pasado que la mujer deja el dispositivo en la mesa de la casa y sale de la casa para encontrarse con el agresor", señaló Bonomi.



También mencionó casos en los que la víctima tenía custodia policial: "Se va por el fondo de la casa para encontrarse con el agresor o para ir a bailar y el policía tiene que acompañarla a ir a bailar", lo que provoca que "el policía se sienta mal haciendo eso y tome mal la tarea".

Mujica y las elecciones

Consultado sobre las elecciones de 2019 y la posible candidatura de José Mujica, Bonomi dijo que el expresidente "es de los pocos dirigentes uruguayos que tienen una intención de voto positiva" y que "en esta elección hay tanta cosa en juego que uno debe jugar con la mayor fuerza posible" Por otra parte, consideró que está el tema de "la biología" y que el senador debe sentirse bien para afrontar una campaña electoral. "Si Mujica estuviera de acuerdo, creo que tendría que serlo", concluyó.