Bonomi ataca al comisionado parlamentario Petit: "No entiende bien" su trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi salió a cruzar fuerte al comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit porque este pidió a la Justicia el cierre de dos sectores del Comcar debido a lo que calificó como condiciones “inhumanas” por el “hacinamiento” de los reclusos.

El jerarca cuestionó el “estilo” de Petit, dijo que su antecesor Alvaro Garcé “entendía mejor su tarea” y que Petit “transforma todo en noticia” lo cual es “un grave error”.



“El comisionado tiene que actuar más como comisionado y no detonar en la prensa lo que está pasando. El comisionado anterior Álvaro Garcé tenía otro estilo. Teníamos más diferencias políticas, pero él entendía mejor la tarea del comisionado, que no es transformar todo en una noticia. Creo que tenía más efecto”, disparó el ministro en una conferencia de prensa en Rivera.



Debido a las condiciones de “hacinamiento crítico”, el comisionado parlamentario Petit presentó la semana pasada un recurso ante la Justicia para cerrar dos sectores del Módulo 8 del Comcar en Santiago Vázquez. Y además solicitó el traslado de los reclusos allí alojados que son entre 140 y 150.

Presos de Santiago Vázquez rompieron las celdas. Foto: Unicom

El recurso de habeas corpus está regulado por el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y puede ser presentado por un familiar de un recluso o una ONG.



En este caso la ley de creación del comisionado parlamentario lo habilita a hacerlo. “Cuando los problemas no se han corregido por otras vías o cuando los tiempos apremian -en este caso se dan ambos extremos- es necesario presentarlo ante un juez. Es un proceso rápido porque se entiende que hay condiciones humanas en situación de deterioro”, dijo el comisionado.

Cinco en uno.

La jueza penal Blanca Rieiro falló a favor del recurso del comisionado. Indicó en su fallo que la carencia de recursos para reformar el Comcar “no es pretexto” para violentar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.



Bonomi explicó ayer en Rivera que “le habíamos informado al comisionado mucho antes (de que presentara el recurso) que estábamos en un proceso de transformación del sistema carcelario que empezaba por el Comcar. Hay más plazas que personas. La reforma es para transformarlo en cinco lugares diferentes en predios contiguos: uno de alta seguridad, dos de media seguridad, dos de confianza o seguridad mínima (los reclusos salen a hacer trabajos en la calle) y un quinto que va a ser el Módulo 8, pero no de seguridad sino para formalizados o personas con prisión preventiva”.



Para el ministro, Petit “cometió un error pidiendo el cierre de ese módulo. Y ser resolvió que no hay cierre sino el traslado de 140 o 150. Ese es uno de los módulos más fuertes que existe en el sistema. Están los presos más peligrosos”, dijo, y explicó que “a los que se pide sacar del módulo son formalizados y con preventiva. No podemos poner los penados con los procesados”.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Foto: Marcelo Bonjour

“No se trata de una resolución administrativa”, como planteó Petit, añadió el ministro. “No es cambiarlos y ya está. Hay que hacer equilibrio para que no haya problemas mayores”, sostuvo.



Volvió sobre el comisionado al sostener que “él se olvida que el 8 es un Módulo muy fuerte que rompieron varias veces. Y arreglamos varias veces. Y se gasta dinero cada vez que hay que arreglarlo. Pero también digo que después de las roturas no hubo ni un caso de reprocesamiento por daños”.

Apelación.

El ministro informó también que Interior está en proceso de apelación de la resolución de la jueza Rieiro.



Y volvió a cuestionar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). “La justicia y el comisionado nos exigen procesos de rehabilitación. Construimos una cárcel para 1.960 personas con talleres, chacras y lugares para que estudien. Pero ahora con el nuevo CPP los presos no van a estar más de seis meses. ¿Qué proceso de rehabilitación se puede hacer en seis meses? Si estudian no pueden terminar ni primer año de escuela. Algo anda mal”.



“¿Donde hay hacinamiento en el sistema carcelario?”, preguntó el ministro en respuesta a otra de las denuncias del comisionado. “En el módulo 8 del Comcar hay. Le llevaron a la jueza una foto de ocho presos en una celda. Son todos de la banda de Los Chingas (que lidera Mónica Sosa) y ellos pidieron para estar juntos porque habían recibido una amenaza de otro preso”, indicó el ministro en la conferencia de prensa en Salto.