Bonomi anunció que prevén interpelar al actual ministro de Transporte por Katoen Natie

El senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi dijo que se está “previendo la necesidad de una interpelación” al actual ministro de Transporte José Luis Falero, a pesar de no haber estado en el cargo cuando el gobierno estableció un acuerdo con la firma belga Katoen Natie, que otorga a su empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) la preferencia en la operativa de contenedores del puerto de Montevideo por 60 años.

“Estamos previendo la necesidad de una interpelación. Que es una interpelación a la política porque el ministro no está más, pero las políticas sí, están y siguen”, afirmó Bonomi en la Primera Mañana de El Espectador. Y agregó: “Nosotros estamos estudiando qué se puede hacer, pero no lo podemos resolver hasta no tener todos los elementos”.

A su vez, respecto a los años que la empresa podría trabajar en el país, el legislador dijo que es “efectivamente un problema”. “En este acuerdo han ido disminuyendo las posibilidades del voto de oro, entonces no solo se le da 60 años de concesión (…) también mayor entrega de soberanía”, concluyó.