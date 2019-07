Bonomi adelantó baja de 23% de homicidios y 5% de hurtos, pero aumento de rapiñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De gira por el norte del país, el ministro Eduardo Bonomi adelantó que en el primer semestre disminuyeron los homicidios y los hurtos, pero reconoció que aumentaron las rapiñas.

"Hay una baja importante de los homicidios, arriba del 23% y una baja de los hurtos que debe andar alrededor de 5%", señaló frente a igual período del año anterior.

Respecto a las rapiñas, explicó que "han aumentado" aunque "el porcentaje de ese aumento también ha ido bajando".

"Empezamos con un aumento muy grande y ha ido bajando. Hoy debe estar en un 8%", explicó.

El ministro del Interior dijo que sobre fin de mes o en los primeros días de agosto se darán a conocer las cifras oficiales sobre estos delitos.

Vale recordar que en marzo de este año, el Ministerio del Interior reconoció un aumento de las rapiñas en un 54%, de los homicidios en un 46% y de los hurtos en un 26%.



Por otra parte, consultado sobre el policía que el domingo a la noche recibió un disparo en la cabeza en el barrio 40 semanas y ahora se encuentra en coma, dijo: "Es algo lamentable, algo absolutamente lamentable. Esas situación está planteada cuando hay gente desde el lado de la delincuencia está dispuesta a seguir delinquiendo sea el precio que sea. El policía se prepara para situaciones de ese tipo, a veces, creyendo que no iba a tener respuesta y tomaban medidas que no correspondían. En este caso no fue así. Si hay que buscar responsabilidad, en este caso, es responsabilidad de los delincuentes".

"El nuevo modelo delictivo, aunque algunos no se den cuenta, está instalado desde hace mucho tiempo. Hasta 2002, cuando la pasta base en lugar de entrar al país para transformarla en cocaína se empieza a consumir como pasta base, cambia toda una modalidad que lleva a una forma delictiva distinta", añadió.