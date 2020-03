Bolsonaro: Lacalle está "alineado con nuestras propuestas y pensamientos liberales y económicos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, fue uno de los mandatarios que dijo presente durante la jornada de asunción de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.

En diálogo con Búsqueda, Bolsonaro destacó que Lacalle Pou está "mucho más alineado" con sus "propuestas y pensamientos liberales y económicos, en contraposición a sus antecesores" y que con él promoverá el "fortalecimiento del Mercosur".

"Brasil y Uruguay reúnen todas las condiciones para, a partir de ahora, profundizar su relación. Uno de los objetivos que tenemos en común es el fortalecimiento del Mercosur, que puede llegar a ser, como piensa el presidente Luis Lacalle Pou, 'un nuevo sudeste asiático'. Asimismo, una gran ventaja para alcanzar esos objetivos en forma conjunta es tener una persona como Lacalle, mucho más alineado con nuestras propuestas y pensamientos liberales y económicos, en contraposición a sus antecesores. Le deseo éxito, tanto a él como a su gobierno, y que los uruguayos cuenten siempre con el apoyo de Brasil", valoró.

El presidente brasileño expresó que el fortalecimiento del Mercosur va a depender "de la unión y del esfuerzo de los países que forman parte del bloque y que tengan como objetivo el desarrollo de la región".

Respecto a su expectativa con el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur remarcó que "todos los países, en forma aislada o en bloque, tienen gran interés en estrechar lazos comerciales".

"Este es el interés de la Unión Europea y del Mercosur. Inclusive, debido al Brexit, es importante buscar nuevos mercados y con gran potencial de consumo. El Mercosur surge como una gran solución para la Unión Europea y para el Reino Unido. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, juntos, tienen más de 260 millones de habitantes. Los 28 países de la Unión Europea (contando aún con los británicos) tienen 512 millones. No se descarta la posibilidad de discutir la creación, tal vez el próximo año, de un acuerdo de libre comercio entre los británicos y el Mercosur", agregó.

Por otra parte, consultado sobre la creciente popularidad de militares en países como Brasil y Uruguay, contestó: "Los militares forman parte de la sociedad de cualquier nación. Debido al papel que representan, de defensa de la patria, no pueden tener su participación en la vida nacional menospreciada, como ocurrió con los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma. En mi gobierno ese desprecio finalizó. (...) No tengo nada contra los civiles, ni contra la participación de ellos en mi gobierno", indicó.



"Las posibilidades son iguales, desde el momento que atiendan los criterios que priorizo en la elección de mis asesores, entre los cuales destaco: la integridad de carácter, la honestidad, el espíritu cristiano, la eficiencia, la disciplina y la lealtad. Como exintegrante de las Fuerzas Armadas, conozco bien a los militares y los atributos que poseen. Para participar en mi gobierno, el criterio no es político, ni el padrinazgo, como ocurría en los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Es el criterio de la eficiencia, de la ficha limpia", agregó.