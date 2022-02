Blancos sostienen que el FA y el Pit-Cnt aceptan las reglas democráticas, pero "no creen en ellas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Que con el referéndum no se ataca una ley, “se ataca al gobierno”. Que el presidente Luis Lacalle Pou fue electo para gobernar y “no para hacer la plancha”. Que hay un bloque “desestabilizador”, conformado por el Pit-Cnt y el Frente Amplio. Y que “hay gente que acepta las reglas democráticas, pero no cree en ellas”. Todos estos argumentos emplearon ayer dirigentes de primera línea del Partido Nacional, en la Plaza Libertad, para defender la ley de urgente consideración (LUC) de cara al 27 de marzo.

La vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi; el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el director general de Secretaría de la misma cartera, Luis Calabria; la presidenta de la Departamental de Montevideo, Laura Raffo; la senadora Gloria Rodríguez y los diputados Rodrigo Goñi y Pedro Jisdonian, dieron sus razones para acompañar al “No”.



El ministro del Interior comenzó defendiendo el derecho a gobernar, al señalar que “no hay nada más democrático que la LUC”, por ser una “ley transformadora”. “Llegamos para cambiar, no a hacer la plancha”, sentenció.



En la misma línea consideró que “lo que se quiere evitar es que el presidente cumpla con el contrato que tiene con el pueblo uruguayo que lo votó”. Enseguida, acotó que “hay gente que acepta las reglas democráticas, pero no cree en ellas”, en alusión a los impulsores de la consulta popular.

“Acá estamos los que creemos en la democracia y en la libertad”, afirmó. Y por eso dijo que “se irá gustosamente a las urnas”. También señaló que la campaña debía ser “sin mentiras y sin abuso”. Heber aseguró que le preguntaron en un acto si era cierto que se iba a sacar la jubilación si no se derogaba la LUC y rechazó que se “infunda miedo”. También apeló a los resultados en seguridad para defender la ley, al indicar que “ahora se puede vivir y salir con tranquilidad”, y contó que la senadora Rodríguez le dijo hace poco que desde que se aprobó la LUC “volvieron las carteras al barrio”. Heber destacó que con la norma se “defiende a los que nos defienden”, en alusión a la Policía y subrayó que se hicieron 689.000 controles y atraparon a 607 delincuentes.



En la misma lógica, Calabria aseguró que los promotores del “Sí” no buscan “hundir la LUC”, sino “hundir al gobierno”. “Tenemos el derecho a gobernar”, reafirmó y rechazó la “política de seguridad” que dejó el Frente Amplio. “Hablan como si los uruguayos no tuviéramos memoria. ¡Hay orden de no aflojar!”, finalizó emocionado en recuerdo del fallecido ministro Jorge Larrañaga.



En tanto, Raffo fue enfática al afirmar: “No a este referéndum que no quiere dejar gobernar”. Subrayó que en los primeros 22 meses de vigencia de la ley “no se cumplieron ningunas de las consecuencias nefastas que dijeron que iba a tener”, pero sí los “beneficios”, entre los que mencionó la seguridad, donde dijo hubo 55.000 delitos menos.

Asimismo, Goñi coincidió en que “no han atacado a una ley, han atacado al gobierno”, por lo que cuestionó a la oposición que dijo “apostó al conflicto permanente”. “Defendemos con uñas y dientes al sistema democrático y aunque no nos guste afrontamos esas reglas”, enfatizó sobre el referéndum de marzo.



Rodríguez aseguró que “la LUC es el programa de gobierno de la coalición” y la consulta se convocó porque “no les cayó bien el triunfo de Lacalle Pou”. En tanto, recordó que no todos en el FA estaban de acuerdo con la iniciativa y concluyó que “el Pit le dobló el brazo a los legisladores del Frente que votaron la LUC”. Según dijo, ambos forman parte de un “bloque para desestabilizar”.



La última en hablar fue Bianchi y coincidió con Heber en que “usan leyes democráticas, pero no están de acuerdo con la República y la democracia”.



“¡No más FA!”, insistió.