Blancos salen al cruce de Yamandú Orsi en el interior del país

La interna del Partido Nacional está, por definición orgánica, siempre en movimiento, aunque hay una evidente aceleración conforme el calendario avanza hacia el año preelectoral. Se mueve porque hay negociaciones en curso, conversaciones e intercambios con la mira puesta en 2024 y en casi todos los casos el tema central es la precandidatura de quienes se posicionan arriba en las encuestas -aunque en público se diga que es momento de gobernar y no pensar en las elecciones-.

Sin embargo, hay un sector blanco que por estos días escapa a esa lógica, y que comenzó a poner en el tapete una preocupación que no han manifestado otros -al menos no con esta claridad-, y están, entonces, actuando en consecuencia.



Es un grupo que supo competir en las internas de 2019 y que para esta edición no planifica, al momento, presentarse con un precandidato propio. El nombre con que se los identifica es Mejor País, pero también son conocidos como “el grupo de los intendentes”; y entre sus filas están -justamente- los jefes comunales Enrique Antía (Maldonado) y José Yurramendi (Cerro Largo); el senador y exintendente arachán Sergio Botana; el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde; los diputados Diego Echeverría y Carmen Tort, y más de 30 alcaldes en todo el país.

Ahora busca rearmarse por “una obligación”, porque el sector -de raigambre wilsonista- considera que puede ser “clave” para el sostenimiento del gobierno en 2024. ¿Cómo? Para empezar, ya imaginándose como una estructura que configure un contrapeso de la que pueda lograr el frenteamplista Yamandú Orsi, intendente de Canelones con proyección nacional, y un casi seguro precandidato de la oposición.



“Lo que tenemos es el deber estratégico de cerrarle el camino a Orsi en el interior, para lo cual tenemos que armar un movimiento de defensa del partido y de la futura coalición de gobierno”, sintetizó Botana, que no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y lo que entiende debe hacerse. Porque no se trata solamente de cerrarle el paso al dirigente del MPP, según razona.



“Por dificultades de organización -siguió-, este gobierno está en riesgo de que le suceda lo mismo que le ocurrió al Frente Amplio, que ganó por el interior y perdió por el interior: nosotros ganamos por el interior y ahora estamos en riesgo de perder por no atenderlo”.



Evitar eso es “la misión”, repite enfático Botana, que da un paso más y critica la visión que, según dice, tiene el Ejecutivo acerca de todo lo externo a Montevideo: “Este gobierno comete el error de no confiar en la capacidad de la gente del interior para cargos nacionales, y desconoce que el interior no es solo producción rural, sino la vivencia de los barrios”.



Yurramendi, por su parte y más cauto, destaca que la finalidad es “revivir” una pata del partido para “que otro blanco” sea presidente otra vez.

La búsqueda

De momento no piensan en un candidato propio, como se apuntó, aunque Antía lo haya sido en 2019 -cuando quedó cuarto en la interna, con el 7,5% de los votos. Pero sí trabajan en la búsqueda de acuerdos y alianzas con varios sectores. “Nosotros hablamos con todos, porque entendemos que un sector como el nuestro tiene que tejer alianzas para crecer”, dijo en ese sentido el diputado Echeverría.



Sin embargo, hay acuerdos que pueden buscarse a raíz de la “afinidad wilsonista”, señalaron otras fuentes del grupo a El País. Así, por ejemplo, se procura un acercamiento con el Espacio 40, liderado por el ministro de Defensa, Javier García. Pero también se analiza la posibilidad de acercarse a los dirigentes de Alianza Nacional, el grupo fundado en 1999 por el fallecido Jorge Larrañaga, y del que Mejor País es casi un desprendimiento, pues sus referentes vienen todos de allí.



También hay afinidades producto del buen relacionamiento parlamentario con varios otros sectores, como el Herrerismo, y luego están las señales que ya se están enviando desde la agrupación en formación que intenta consolidar la vicepresidenta Beatriz Argimón, figura blanca que, a influjo de mediciones de las encuestas y la exposición por su cargo, no descarta la chance de precandidatearse.



Porque Argimón -a la cabeza del novel Futuro Nacional-, de hecho, ve con muy buenos ojos los movimientos que está dando este sector, con quien también comparte un sentir wilsonista, y con el que incluso dijo que se identifica “plenamente”. “Apoyo lo que están haciendo -dijo-, porque nosotros tenemos afinidad con el interior, no solamente por temas electorales”. Y agregó que considera especialmente “importante que haya este movimiento genuino, porque el Partido Nacional siempre tuvo movimientos que hacían que se escuchara fuertemente las reivindicaciones del interior del país, como la auténtica descentralización”.



Por otro lado, Argimón también entiende que es necesario el espacio que busca ocupar Mejor País, sin entender por esto que haya un descuido del gobierno fuera de las fronteras montevideanas, como sostiene Botana y dio a entender días atrás el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín (ver aparte). “Realmente estaba faltando que se ocupara este espacio, porque nos han pasado muchas cosas, como la muerte de Jorge (Larrañaga). Y creo que nadie puede discutir el genuino rol de dirigentes del interior tanto de Botana como de Antía”, agregó la vicepresidenta.



Por lo pronto, para reordenar su estrategia, Mejor País ya tiene un encuentro fijado para el 5 de noviembre en el balneario de Las Flores.