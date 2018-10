Blancos reclaman a Murro resolver conflicto sindical que arriesga embarque de arroz

Ayer viernes la Unión Ferroviaria comunicó que flexibilizarán algunas medidas que vienen tomando, especialmente las que están relacionadas con los servicios de pasajeros, ante la apertura de un ámbito de negociación. Pero los trabajadores detallaron en su comunicado que "se mantendrán incambiadas" las medidas que tienen frenados 200 embarques con 2.000 toneladas de arroz con destino a Irak y que se levantarán recién en el momento en que se llegue a un acuerdo.

En las últimas horas el diputado nacionalista Rodrigo Goñi (Todos) advirtió la responsabilidad del gobierno y del sindicato de AFE sobre los daños causados a las empresas arroceras si se pierde el embarque mencionado.

Goñi solicitará que se amplíe el objeto de la convocatoria que ya se planteó al ministro de Trabajo Ernesto Murro al Parlamento. La comparecencia de Murro será el próximo miércoles y los blancos piden que también se aborde ese día el tema de "los abusos de las acciones sindicales en AFE que impidieron la descarga de arroz y poniendo en riesgo la pérdida del embarque hacia Irak".



Goñi convocó en principio a Murro por los incumplimientos sindicales en Conaprole, ya que se entiende que en las actuales circunstancias, “si no se asegura la paz laboral, se seguirán cerrando plantas y reduciendo puestos de trabajo. El gobierno debe atender la situación de emergencia que vive el sector agroindustrial del país y entender que ya no se puede tolerar medidas sindicales que aumentan costos que las empresas no están en condiciones de soportar”, señaló.



Puntualmente sobre el freno a los vagones de arroz, Goñi sostuvo que “ no se puede permitir una acción irresponsable que agrega un problema más a los que ya tiene de sobra la industria arrocera. No se puede aceptar impunemente que se ocasione un perjuicio innecesario en lo económico inmediato y mucho menos que se genere un daño a la reputación comercial de la empresa exportadora y del país todo. Y también los trabajadores tienen que asumir que estas acciones tendrán como consecuencias nuevas pérdidas de puestos de trabajo”.



El nacionalista agregó que “es tiempo de frenar de una vez por todas los abusos sindicales. La tolerancia excesiva del Ministerio de Trabajo ante los desbordes de los Sindicatos ha llevado a que sean cada vez más frecuentes medidas desproporcionadas que causan daños irreversibles a las empresas y también a los propios trabajadores. La falta de imparcialidad y la incomprensible pasividad del ministerio ante los atropellos permanentes a que se ven sometidas muchas empresas por los excesos sindicales, constituye un incentivo perverso que ya ha traspasado todos sus límites”.



Goñi dijo que Murro "es el principal responsable del deterioro del clima laboral. Ha perdido la confianza y la autoridad. Cómo lo venimos afirmando hace un buen tiempo, la permanencia de Murro en el cargo es parte del problema y debería asumir – como lo hizo con su candidatura- que su renuncia es la mejor solución”.