Blancos reclaman alivio fiscal a los productos para celíacos

El senador del Partido Nacional Javier García (lista 40) pidió al ministro de Economía, Danilo Astori, que se baje la carga fiscal a los productos para celíacos.

En la carta a Astori, García recuerda que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública anunciaron recientemente el financiamiento de técnicas y procedimientos terapéuticos por parte del Fondo Nacional de Recursos, “noticia que valoramos”.

“Es oportuno, entonces, reiterar un pedido que hicimos el año pasado que involucra a miles de uruguayos que padecen de Enfermedad Celíaca”, agrega García.



“Como usted sabe estos compatriotas deben ingerir alimentos libres de Gluten. Es su único tratamiento de por vida. La canasta de estos alimentos es dos y tres veces más cara que aquella que consumimos quienes no padecemos esta patología. Para muchos es inaccesible, para otros el sacrificio económico es muy importante. Como lo dijimos en su oportunidad es de justicia buscar caminos que logren disminuir los costos de estos alimentos, por un tema de salud y equidad”, explica el senador en su carta a Astori.



García recuerda que “tiempo atrás” cuando pidió alivios fiscales para los que deben consumir productos para celíacos, el MEF respondió que “de hacerlo debería recorrer ese camino con otros colectivos”.



“Independientemente de no compartir el razonamiento, ya que en estas horas parece que el MEF ha variado su actitud con respecto al financiamiento de tratamientos médicos, creo que es oportuno reiterar la solicitud de aplicar mecanismos fiscales para bajar los precios de los alimentos libres de Gluten. Reiteramos que es una solicitud que lleva a mejorar sustantivamente la calidad de vida de miles de compatriotas, que no requieren medicamento alguno y sí esta alimentación, y por lo tanto es justo que se busque fórmulas que logren mejorar el acceso a esos productos, como se hace con otras patologías en el caso de los fármacos”, concluye García.



Se estima que en Uruguay hay unas 30.000 personas celíacas. Sin embargo muchas de ellas no conocen que portan la dolencia, y son tratadas por otra cosa.