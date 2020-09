Iturralde: "Hoy hacen terrorismo verbal tratando de manipular las instituciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Legisladores, dirigentes y militantes del Partido Nacional se reunieron este mediodía en la localidad riverense de Masoller para recordar el aniversario 116 de la muerte de Aparicio Saravia, Este año el acto no contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou.

En su discurso, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde dijo que "hoy sopla un viento fuerte que hace que Saravia recorra la patria entera" y de inmediato lanzó: "Acá en este país muchos hablan de revolución, pero los únicos que hemos hecho revoluciones hemos sido los blancos y esa es una gran verdad le duela a quien le duela".

Con el telón de fondo de la polémica que se mantiene por la votación del desafuero del senador Guido Manini Ríos, Iturralde planteó que "terrorismo habrá por ahí de algunos pocos que se alzaron mal contra las instituciones, que en un momento hicieron terrorismo con armas y hoy hacen terrorismo verbal tratando de manipular las instituciones que están previstas en la Constitución manipulándolas y tratando de enredar la actuación de la Justicia y la dignidad con la que las instituciones y el Senado se tienen que pronunciar". "A esas tenemos que hacer oídos sordos porque poca cosa son quienes hoy pretenden indicarnos caminos y no les tenemos confianza".



Iturralde planteó que hay que abocarse "de lleno a la dignidad que nos enseñó nuestro caudillo". "No se alzó en armas para tomar el poder a través de la fuerza", dijo sobre Saravia de quien remarcó que "no es nuestro gran muerto sino nuestra presencia viva cotidiana" y recordó que luchó por "levantar el voto secreto", "la representación proporcional" y "la dignidad" de los gauchos.

Previo al sencillo acto realizado en Masoller, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que fue uno de los que se acercó al lugar, dijo que el acto de esta oportunidad fue "especial" porque se dio en el marco del "primer año del Partido Nacional liderando un gobierno de coalición" y en plena pandemia por lo que planteó que en otras condiciones "hubiera sido una cosa enorme en cantidad de gente de blancos y caballos con gente recargando las pilas".



Delgado hizo referencia a la ausencia del presidente Lacalle Pou que no pudo concurrir por motivos constitucionales. "Menos mal porque quiere decir que aquello que soñamos en setiembre del año pasado se terminó concretando y la gente le dio la confianza para cambiar después de 15 años en el gobierno y Luis es presidente con lo cual obviamente esto tiene un homenaje a Saravia y también implícito a nuestro presidente", dijo Delgado.

El secretario de presidencia explicó que este año el acto se realizó sin caballerías y con medidas de distanciamiento y tapabocas debido a la pandemia, pero resaltó que de todas formas se trató de una "liturgia blanca" para "recargar las pilas".

Lacalle Pou había dicho el año pasado al participar que se iba a “perder cinco Masoller” aventurando la victoria de las elecciones.

“Si la gente así lo entiende, por cinco años no voy a poder volver. Me voy a perder cinco Masoller”, dijo. “En setiembre de 2025 nos encontramos acá. Espero poder mirarlos a los ojos y que haya valido la pena”, cerró el candidato blanco.