Blancos quieren investigar el Mides

La bancada oficialista se reunirá este mediodía con la ministra del ramo, Marina Arismendi, para analizar el pedido nacionalista.

El precandidato y senador Luis Lacalle Pou planteó la conformación de una investigadora luego de que El País informara que el Mides le dio un refugio a un edil comunista en el año 2014 pese a que este no tenía experiencia y solo quería tener una radio comunitaria.



“Vamos a plantear a los distintos partidos políticos la necesidad de iniciar una comisión investigadora en Diputados, sobre la situación del Mides. Muchos de los recursos de todos los uruguayos destinados a los más vulnerables se gastan irregularmente y sin control”, señaló Lacalle Pou.



La mayoría del oficialismo no está dispuesta a habilitar una investigadora sobre la gestión de Arismendi en el marco de una campaña.



Otro tema que seguramente desatará una nueva polémica entre el oficialismo y la oposición, es la intención de la bancada frenteamplista de volver a poner a consideración un proyecto de ley para regular la financiación de los partidos.



Una iniciativa en ese sentido no pudo ser aprobada en diciembre por diferencias en la interna de la bancada oficialista que no obtuvo los 50 votos necesarios.



El tema será abordado esta mañana en la reunión de coordinación, donde se conversará sobre si es conveniente colocar el proyecto a votación. La coalición ha intentado aprobarlo, pero cuenta con el rechazo del diputado Darío Pérez.