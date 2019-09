Blancos se quejan a Miranda de que le descuelgan carteles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dirigentes de Alianza Nacional han identificado a secretarios de diputados del Frente Amplio como responsables del retiro de cartelería electoral de su sector -y también de otros partidos-, una situación por la que se quejaron ante el presidente de la coalición Javier Miranda.

Son actos que califican como de “violencia política” y de “intolerancia”, al tiempo que recordaron que además el Frente Amplio pinta paredes y columnas del alumbrado público lo cual está prohibido por las reglamentaciones municipales.



Los diputados nacionalistas Jorge Gandini y Pablo Abdala denunciaron públicamente ayer la situación, mostrando material audiovisual filmado por los militantes de sus agrupaciones donde se ven columnas sin cartelería en frente al comité de base Fernando Otorgués en la avenida Garzón, y un pasacalles que dice “En el Cerro ni oligarcas ni traidores”.



Asimismo afirmaron que si Miranda no toma medidas con los militantes frenteamplistas que descuelgan los carteles los nacionalistas publicarán otros videos donde se puede identificar a los secretarios de diputados oficialistas al frente de las acciones.



“Es una situación desagradable porque violenta las reglas de juego de la campaña”, dijo el diputado Gandini al referirse al hecho. “Se reiteran acciones de grupos organizados vinculados a comités o a grupos del Frente Amplio que se dedican a sacar la publicidad que colocan nuestro partidos. Usan escaleras y herramientas”, añadió.



“Ha habido episodios muy concretos que por suerte no llegaron a mayores por prudencia de nuestros compañeros, que ocurrieron en la avenida Garzón cerca del complejo habitacional de Lezica”, relató.



Según el legislador lo mismo sucedió luego de un acto en la zona del Cerro el último fin de semana.



Por su parte, el diputado Abdala aseguró que estos episodios son manifestaciones de “violencia política” porque “se agravia” a los partidos de la oposición. “No se puede ser indiferente ante este tipo de episodios”, agregó. Recordó que cuando empezó la campaña todos los partidos se comprometieron a tener un debate civilizado de ideas y sin agravios.



“Llamamos a la reflexión de todos los partidos y dirigentes para que se asuma la responsabilidad, pensando que quedan 30 días y que pasarán muchos hechos políticos de aquí en adelante. Si no actuamos sobre estos episodios hay chance de que se reproduzcan y podamos ingresar en un espiral muy complicado y que después nos pueda llevar a lamentar circunstancias bastante más graves”, reflexionó el legislador.



“No queremos llegar a ese extremo ni hacer una denuncia. Queremos hacer un llamado a la cordura, a la convivencia pacífica”, añadió luego Gandini.



Tras contar que ayer habló con Miranda, dijo que “si estas cosas no se arreglan, siempre pasan a mayores”, porque “a quien le descuelgan carteles va a hacer lo mismo al menos para empatar”.