Blancos en contra de prohibir donación de empresas a partidos

En el marco de la discusión del proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos, el Partido Nacional plantea mantener la autorización de las donaciones de las empresas, así como las “anónimas de bajo monto”, algo que está prohibido en la iniciativa que fue redactada en la legislatura anterior por el Frente Amplio, la cual está a estudio en la Cámara de Diputados.

“¿Si el nombre de la empresa se conoce al momento de los controles que realiza la Corte Electoral, no resulta más sencillo y transparente identificar si el día de mañana esa empresa resulta beneficiada indebidamente?”, indica el documento borrador elaborado por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.



Según el texto al que accedió El País, la prohibición a las personas jurídicas de cualquier naturaleza a realizar donaciones “en dinero o en especie” (las que únicamente se permiten a las personas físicas) “opera finalmente en dirección contraria a la esperada”.



En ese marco se pregunta: “¿Por qué amputar el derecho de un comerciante en tanto empresario a contribuir al partido o agrupación política de su preferencia?”. Es así que se plantea dar marcha atrás con lo dispuesto por el Frente Amplio en su proyecto original.



Por otro lado, desde el Partido Nacional se considera “equivocado” el papel que la iniciativa redactada por el FA le brinda a la Corte Electoral, en cuanto al control de los precios de lo que cobran los medios por la publicidad en las campañas. “La Corte Electoral no puede actuar como agencia de medios”, se sostiene en el documento. En ese marco se agrega que si el objetivo es asegurar que la prensa no aplique tarifas diferenciales se lo debería controlar “a través de las facturas y de los tiempos de emisión” de los spots.



Con respecto a las multas que plantea el proyecto para los partidos que incumplan con la ley de financiamiento, los blancos sostienen que los regímenes sancionatorios deben ser “graduales” y atender la naturaleza y frecuencia de la falta.



En ese marco se pregunta: “¿A dónde se quiere llegar? ¿A qué se embargue a un partido político porque no pagó una multa por una donación por ejemplo que supera el máximo permitido?”. Además, concluyen que el proyecto en general “no es el medio idóneo” para desalentar la corrupción.