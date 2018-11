Para blancos la prioridad es la unidad a toda costa

Más allá de algún chisporroteo de estas últimas horas, los precandidatos presidenciales del Partido Nacional tienen claro que deben predicar con el ejemplo y no pelearse si pretenden formar una coalición con otras fuerzas, en caso de ganar el gobierno, para administrar el país desde 2020.

A Luis Lacalle Pou le gustaba contar los meses y los días que restaban antes de la elección nacional de 2014. Ahora se actualizó y tiene una aplicación digital en su celular que le indica cuántos días faltan. No es por ansiedad, sino por una cuestión de planificación.

En las próximas semanas estará dando por terminado el año político, al igual que los otros precandidatos Verónica Alonso (Esperanza Nacional), Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), Enrique Antía (Mejor País) y Carlos Iafigliola (Adelante).

Es que 2019 comenzará temprano y será intenso. A mediados de junio habrá elecciones internas y luego, ya con el candidato presidencial a la vista, habrá que comenzar a tejer acuerdos programáticos en algunos temas con el fin de convocar a otros partidos para un eventual futuro gobierno de coalición.

"No hay que andar a los codazos", repite en sus intervenciones públicas. Es un claro mensaje de que está empeña-do en no dañar la relación interna con los otros precandidatos y a la vez es decir que no responderá a las provocaciones que en las últimas semanas han llegado de Larrañaga, dijeron a El País allegados al senador.

Precisamente luego de ese cruce por la profundidad de los cambios que se deberán hacer en la próxima administración, la senadora Alonso transmitió a ambos dirigentes en conversaciones privadas la necesidad de bajar la pelota al piso. Ella les dijo que estaban "actuando como chiquilines y afectando la unidad del partido", según consignó Telenoche.

Cabeza a cabeza.

Lacalle Pou encabeza las intenciones de voto, pero no quiere dejar ningún cabo suelto. Larrañaga está en segundo lugar y ha tomado impulso con la recolección de firmas para reformar la Constitución por la inseguridad.

El líder aliancista suele recordar en voz baja con sus allegados que en la elección pasada él venía con ventaja en las encuestas y sobre el final Laca-lle Pou, que había arrancado muy de atrás, lo dejó sin candidatura. Por eso Larrañaga piensa que ahora puede darse un fenómeno similar.

La interna del Partido Nacional tradicionalmente ha sido muy competitiva desde que se selecciona el candidato por votación. Y por eso nada está dicho. La última medición de opinión pública de la empresa Equipos muestra al líder de Todos con 55% de preferencia interna, al aliancista con 21% y a Alonso con 9%.

Larrañaga ha puesto el acento en la campaña por la seguridad, pero en sus recorridas también se le plantean temas como la falta de empleo y el reclamo de medidas de apoyo a la producción nacional.

En este sentido Larrañaga se ha mostrado dispuesto a promover algunas medidas como subsidiar el trabajo y defender la pequeña y mediana empresa, al pequeño emprendimiento ya sea comercial, industrial o productivo para de esa forma "hacer crecer la economía y no tener que pasar lo que hemos pasado el último tiempo donde se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo".

Larrañaga prefiere moverse por el interior. Sobre el cierre del año político 2018, los precandidatos nacionalistas están calentando los motores para vivir un intenso 2019.