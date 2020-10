Blancos piensan ley para barrios irregulares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, negociaban el destino del Programa de Mejoramiento de los Barrios (PMB), el cual se encarga de mejorar servicios e infraestructura en asentamientos, dos nuevos barrios irregulares crecían en Las Piedras.

“Días pasados estuvimos hablando con el actual intendente de Canelones (Tabaré Costa) y nos decía que hoy en el barrio Obelisco de Las Piedras se están generando dos asentamientos nuevos. Entonces, la venimos corriendo de atrás porque lamentablemente a la intendencia, como policía departamental, a veces le cuesta actuar y llegamos tarde”, admitió el senador nacionalista Amín Niffouri en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que este jueves recibió a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

“Hemos estado en contacto con algunas autoridades departamentales y estamos dispuestos a pensar en alguna ley que permita actuar proactivamente para que no se generen los asentamientos”, informó el senador, según recoge la versión taquigráfica de la sesión. “La idea es que cuando se vea que se empiezan a formar, se pueda actuar rápidamente, tanto por parte de las intendencias, como del ministerio o de la Justicia porque, muchas veces, cuando se trata de un terreno particular se hace una denuncia, pero la Justicia demora en actuar y cuando lo hace, el asentamiento está formado y ya es muy difícil poder resolver el problema”, agregó el legislador.



Niffouri explicó luego a El País que debería formarse una comisión que estudie en profundidad si las condiciones legales de hoy alcanzan para evitar el surgimiento de asentamientos o si es necesaria una nueva ley.



En la comisión, los senadores del Frente Amplio advirtieron sobre “un recorte” en el presupuesto para viviendas de US$ 1.600 millones a lo largo de todo el período. Además, plantearon su concordancia con Cabildo Abierto en cuanto a que el PMB debe quedar en el MVOT y no pasar a Presidencia, como proponía Lacalle.



Para el senador blanco Carlos Camy, esa es una discusión ya saldada. “Hay que reconocer que hubo una discusión dentro de la coalición en cuanto a qué ámbito del gobierno se le atribuían algunas de las áreas claves y centrales; se ha resuelto, se ha concluido y es en el ámbito del MVOT y ahora hay que trabajar”, sentenció.