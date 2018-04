Blancos piden tratar ley contra terrorismo

García también adelantó que convocará al Parlamento al secretario de Antilavado, Daniel Espinosa, al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al de Defensa, Jorge Menéndez, y al de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, para que informen sobre el decreto reservado 180/17 que establece directivas para la lucha antiterrorista. "Esto no puede ser por decreto y menos por uno reservado", sostuvo el senador.

García recordó que Uruguay se comprometió, cuando asumió un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, a aprobar tres leyes: una antilavado, otra antiterrorista y otra para regular las tareas de inteligencia que hace el Estado, y solamente se aprobó la primera. Esto puede hacer que Uruguay reciba sanciones de la ONU.

El legislador blanco señaló que tiene entendido que al menos un gobierno europeo ya le reclamó al presidente Tabaré Vázquez por la no aprobación de la norma. Propuso que el asunto pase a la Comisión de Defensa de la Cámara que tiene una agenda más aliviada lo que le permitiría un tratamiento rápido. Otro proyecto antiterrorista que ya recibió el Parlamento es uno presentado por el senador blanco Luis Lacalle Pou en marzo de 2017.

"Da la impresión de que no hay prioridad en la materia y eso es un error", señaló García, ya que ningún país puede considerarse libre de la amenaza terrorista. "La estrategia antiterrorista debe enmarcarse dentro de una política de Estado (...) Desde el Partido Nacional tenemos la mayor voluntad de que se trate", agregó. "Nos consta que el Poder Ejecutivo está comprometido a que este año se apruebe porque el año que viene el Grupo de Acción Financiera de las Naciones Unidas va a evaluar a Uruguay sobre esta circunstancia y no podemos ser sometidos a sanciones a nivel internacional que son serias en la materia por no dar señales claras en materia de preparación y de lucha contra el terrorismo", señaló.

La ley antilavado fue aprobada en diciembre con votos a favor de todos los partidos.