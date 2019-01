Los blancos piden la renuncia de Nin Novoa

En un verano políticamente caliente por la campaña electoral, el Partido Nacional se salteó la etapa de la interpelación y están pidiendo directamente la renuncia al ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, por la posición que esgrimió ante la asunción del presidente Nicolás Maduro en Venezuela de un nuevo mandato de seis años, que se producirá hoy jueves 10.

El primer paso lo dio el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, quien declaró sentir "vergüenza" por "la postura del gobierno en relación al gobierno ilegítimo de Venezuela". Y agregó que "peor son las declaraciones del canciller Nin Novoa". "No debería permanecer en su cargo. No representa a la gran mayoría del pueblo uruguayo. La justificación del atropello, deshonra nuestra historia", escribió.

Nin Novoa parece estar hoy, día de la asunción de Maduro, en el centro de la tormenta por haber salido a dar la cara por el gobierno. Gandini dijo a El País haber analizado el pedido de renuncia al canciller con la presidenta del directorio nacionalista Beatriz Argimón. El directorio emitió el lunes 7 una declaración donde le pide a Maduro que no asuma

"Esto los aleja de su gente, de los frenteamplistas que no comparten defender a Maduro", subrayó Gandini.

Además, el titular de la cámara envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, cuestionando "la vergonzosa renovación ilegítima del mando del dictador Maduro, y la no menos cuestionable posición del gobierno de mi país".

Protestas.

El planteo de Gandini levantó revuelo en el Frente Amplio y varios legisladores le salieron al cruce cuestionándolo por haber empleado medios oficiales de la Cámara de Representantes y su propia investidura para hacer esos comentarios.

La diputada Bettiana Díaz (MPP) afirmó que hacer eso "no corresponde". "La cuenta oficial de la Cámara de Representantes no puede publicar una carta con posturas políticas personales de uno de los 99 representantes que circunstancialmente y hasta marzo es presidente de la Cámara", consideró Díaz.

También lo criticó el expresidente de la Cámara, José Carlos Mahía (astorismo), quien dijo que "sobre Venezuela y Maduro se puede como sobre todos los temas opinar lo que se quiera, lo que no corresponde es que se haga desde la página @DiputadosUY". "Esa página no debería ser el vehículo de las expresiones personales de la presidencia de turno sino de la cámara en su conjunto", escribió.

"No me importa lo que me digan", respondió Gandini. "Yo tengo esa investidura. Y en mi calidad de presidente digo lo que opino", insistió.

El senador colorado Pedro Bordaberry consideró "inexplicable" que Uruguay "no condene a Maduro"

El precandidato colorado Ernesto Talvi preguntó: "¿A santo de qué el gobierno uruguayo reconoce a Maduro?. Echa por la borda nuestras tradiciones republicanas, no honra tratados interamericanos que nos obligan a defender la democracia y los derechos humanos", opinó.

En una declaración emitida ayer, el Partido Independiente condena a Maduro, a quién considera un usurpador del poder y dictador. Para los independientes, Maduro asumirá su cargo "en forma ilegítima y autoritaria".

El enfrentamiento por Maduro sí, Maduro no, llegó a la Presidencia. El diputado a la Asamblea Nacional venezolana Armando Armas denunció que el presidente Tabaré Vázquez apoya a Maduro y asegura que el gobierno "le lava el dinero a la dictadura de Venezuela".

En respuesta, el diputado oficialista Jorge Pozzi aseguró que "ha hablado como un boca floja y un guapo sin estrella", y que rechazaba cualquier afirmación de ese tipo.