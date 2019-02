Blancos piden al FA “rechazo formal” a dichos de Muñoz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya en su arranque, la campaña electoral comienza a dar señales que preocupan tanto al oficialismo como a los partidos de la oposición por el tono de los cruces entre ambos lados.

Desde el Partido Nacional se le pidió al Frente Amplio un “rechazo formal” a las expresiones de la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz debido a sus opiniones sobre el precandidato Luis Lacalle Pou. Por su lado, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda manifestó su inquietud por el “tono” de la campaña, a la que calificó como “sucia”, aunque sin pronunciarse sobre los dichos de la ministra.



La jerarca criticó en entrevista con Diamante FM a Lacalle Pou diciendo que vivir en un barrio privado, haber estudiado en una universidad privada y el hecho de que “nunca tomó un ómnibus” hace que no conozca “la vida diaria de la mayoría de los uruguayos y yo creo que eso es un problema a la hora de gobernar”.



Y siguió: “Él es una persona que en el Parlamento no se ha destacado por ideas o proyectos, tampoco es un hombre que tenga una vida política propia, entró al Parlamento por los votos de su mamá”, dijo la ministra en referencia a la exsenadora Julia Pou, que ocupó una banca entre 2000 y 2005.



En declaraciones a la salida de la reunión de la Mesa Política del FA, Miranda no la cuestionó. Afirmó que en la reunión no se habló del tema y que él no tenía “ninguna opinión que expresar al respecto”.



Pero agregó su preocupación “por el tono de la campaña en general”. Y puso como ejemplo “las manifestaciones que hubo de agresión a la precandidata Carolina Cosse, atacándola de autoritaria”, debido a un incidente con el sindicato del Ministerio de Industria.



“La campaña sucia es un triunfo pírrico porque destruye la institucionalidad democrática”, opinó el presidente del FA. Agregó que en el caso de Cosse se la ataca por ser mujer: “Cuando un varón tienen don de mando resulta que tiene don de mando. Cuando una mujer lo tiene es autoritaria. Nos preocupa mucho”, declaró. “Todas las campañas deben transitar por la discusión de ideas”, cerró Miranda.

Bajeza.

Desde el sistema político se trasmitió ayer el rechazo a las expresiones de la ministra, cuestionándose el nivel que puede llegar a alcanzar la campaña.

Hubo expresiones como “bajeza”, “frivolidad”, “decadencia” de la ministra y que hace “papelones”.



El diputado que hoy representa al bloque opositor La Alternativa, Fernando Amado, escribió en Twitter: “Qué nivel, ser ministro de nuestro país no debería ser compatible con dichos y actitudes políticas de esta bajeza y frivolidad”, y que Lacalle Pou “representa a cientos de miles de uruguayos que votaron por él y merece respeto él y sus votantes. Lamentable. Que decadencia”.

Que nivel...ser ministro de nuestro país no debería ser compatible con dichos y actitudes políticas de esta bajeza y frivolidad. @LuisLacallePou representa a cientos de miles de uruguayos que votaron por él (en 1ra o en 2da vuelta) y merece respeto él y sus votantes. Lamentable https://t.co/IlbcPabzln — Fernando Amado (@fernando_amado) 8 de febrero de 2019

Luego insistió en sus críticas preguntando si “¿esta es la campaña electoral que nos van a proponer? Desprecio por el otro, soberbia infinita, sectarismo puro y duro. Intercambio duro y frontal por ideas políticas, siempre bienvenido. Este tipo de planteo da arcadas”.



La diputada nacionalista Gloria Rodríguez fue directa con Muñoz y replicó a Miranda al afirmar que “cuando el presidente del FA, Miranda, dice que no le gusta el tono de la campaña, ¿se refiere a estas declaraciones de la ministra Muñoz? Qué bueno sería que debatiéramos sobre educación con la ministra!”, exclamó en Twitter.

Cuando el presidente del FA, el Dr Miranda dice que no le gusta el tono de la campaña, ¿se refiere a estas declaraciones de la Ministra Muñoz? Que bueno sería que debatiéramos sobre educación con la ministra! https://t.co/pZwXBs2Omr — Gloria Rodriguez 71 (@gloriasaravista) 8 de febrero de 2019

En tanto Pablo da Silveira, referente de Lacalle Pou en educación, añadió que “queda por ver si este es el estilo de campaña que va a elegir el Frente Amplio o si, como de costumbre, María Julia Muñoz será la encargada de hacer los papelones”.

Queda por ver si este es el estilo de campaña que va a elegir el Frente Amplio o si, como de costumbre, María Julia Muñoz será la encargada de hacer los papelones. https://t.co/hvy6eCrdnB — Pablo da Silveira (@pdasilve) 8 de febrero de 2019

El senador del sector Javier García, a su vez, también le escribió a Miranda, pidiéndole un “rechazo formal” a las expresiones de Muñoz. “Estimado Javier @mirandapresiFA comparto tu preocupación. Todos deben colaborar. Las declaraciones de la ministra son notoriamente discriminatorias y expresión de violencia política. Estas cosas se saben dónde comienzan pero no dónde terminan. Sería bueno un rechazo formal”.