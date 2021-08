Los blancos piden cuidar la unidad para ganar en las elecciones de 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando las luces de las cámaras se prenden, y los micrófonos comienzan a grabar, los dirigentes del Partido Nacional no dudan en remarcar que el centro de sus esfuerzos está en la gestión, en apoyar al gobierno. Que para las elecciones falta mucho, es la frase que se repite entre los blancos. Pero puertas hacia adentro, la primera línea del partido de gobierno ya piensa en 2024 y sueña con que Luis Lacalle Pou le pase la banda presidencial a uno de los suyos.

Esta idea -y sobre todo la de comenzar a trabajar en unidad para hacerla realidad- quedó plasmada ayer cuando los nacionalistas celebraron su 185 aniversario y asumieron las nuevas autoridades de su directorio.

Fue el primer encuentro entre los principales dirigentes, y allí se remarcó que tras la elección interna es tiempo de dejar de lado las “posibles heridas y diferencias” para pasar a trabajar en unidad con tres objetivos centrales.



El primero es defender y apoyar el gobierno de la coalición. El segundo, salir en bloque a defender la Ley de Urgente Consideración (LUC). Y por último, cuidar la unidad y mantener al Partido Nacional activo para concretar lo que en décadas no han podido: que haya un segundo gobierno consecutivo de los blancos.

Adentro en la sala del directorio, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera escuchó los discursos de los nuevos directores sentado al lado del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. También asistió su nuera, la primera dama Lorena Ponce de León, quien junto con su hija Violeta fue en representación del actual mandatario, Luis Lacalle Pou -imposibilitado de asistir a actos políticos partidarios, pues así lo dice la Constitución.

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera escucha los discursos de los nuevos directores del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal

El representante del sector mayoritario (Aire Fresco), Armando Castaingdebat, dijo que el escenario indica que la coalición “vino para quedarse” y opinó que tienen “un lindo desafío por delante”: “En el anterior período nos animaba la idea de luchar por llegar al gobierno. Y en este nos anima el entusiasmo, el sueño y las ganas de estar cinco años más en el gobierno”, dijo.

Jorge Gandini, de Por la Patria -que fue el gran ganador de la elección interna al conseguir tres asientos de 15-, declaró que ahora es tiempo de mirar para adelante con unidad. “El gobierno del Partido Nacional tiene que gobernar, y el partido lo tiene que conducir. No para ser furgón de cola del gobierno, sino para tirar de él”, declaró en la reunión cerrada y adelantó que allí estaban las figuras que saldrán a la próxima carrera electoral.

“Este es el directorio que va a conducir la próxima elección. Acá vamos a estar los que estemos en ese próximo período electoral y somos parte responsable de que tengamos un nuevo presidente blanco”, comentó Gandini. Cuando terminó la reunión, Delgado -quien es visto por gran parte de los blancos como un posible futuro candidato- lo abrazó por unos cuantos segundos en señal de unidad.

Sartori fue en la misma línea. “Llegó el momento de demostrar que todos juntos tenemos un interés superior por nuestro país y nuestro partido”, dijo el senador de Todo por el Pueblo. Luego alertó que el desafío es “lograr algo que a los blancos no se les ha dado: muchísimos gobiernos, uno tras otro, del Partido Nacional, asumiendo la responsabilidad de la conducción”.



En el final, el presidente del directorio, Pablo Iturralde, dijo que la historia de su partido es la que se tiene que defender para seguir asumiendo desafíos.

Al encuentro también fue el senador herrerista Gustavo Penadés, que se mostró molesto porque no lo dejaron subir al directorio. Un portero lo frenó y le dijo que no estaba autorizado a entrar, que la reunión era privada. “Tengo 30 años de legislador y no me dejan subir”, dijo a los gritos, y retornó así a la sala en la que esperaban el público general y los medios.

La ausencia de Argimón y el mensaje que no se oyó La elección dejó algunas heridas. Una de ellas tiene que ver con la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien aspiraba a integrar el directorio pero el sector mayoritario declinó incluirla en la nómina. La vice se excusó de asistir ayer a la sede y envió un mensaje por video que no fue escuchado porque se tramitó en momentos donde las nuevas autoridades estaban bajando del directorio. Dijo que el futuro del partido tiene que ser más “abierto y moderno”.

Los directores.

