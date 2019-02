Blancos piden asistencia ya a uruguayos en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional presentará hoy un pedido de informes urgente destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores, al que accedió El País, en el que pide al gobierno conocer “qué medidas concretas dispuso, a través de nuestra delegación diplomática en Venezuela para conocer la situación de nuestros compatriotas allí”.



El pedido de informes lo presentará el senador Javier García, que responde al precandidato presidencial Luis Lacalle Pou, quien explicó que dado que el gobierno firmó la semana pasada la declaración del Grupo Internacional de Contacto que se reunió en Venezuela en la cual se señala que en el país caribeño hay una crisis humanitaria, corresponde saber qué está haciendo la administración del presidente Tabaré Vázquez al respecto. “Hay miles de uruguayos en Venezuela a los que tengo la obligación de representar”, dijo García a El País.



“En Venezuela mueren niños por diarrea. No hay medicamentos para enfermedades crónicas. Tengo información de uruguayos que hacen saber que no pueden acceder a insulina, antidiabéticos orales y antihipertensivos”, agregó García, que es médico.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP.

El legislador también pregunta si se ha dispuesto el envío de medicamentos o material médico a Venezuela y si existen iniciativas de la colectividad uruguaya con las que el Estado esté colaborando.



“En Venezuela viven miles de compatriotas que no están excluidos de dichas carencias. Sufren, como todo ese pueblo, la falta de insumos médicos básicos. Entre ellos hay uruguayos que padecen enfermedades crónicas o que requieren la continuidad de tratamiento con fármacos. Es obligación de nuestro Estado, y función básica de nuestras misiones diplomáticas, asistir a los compatriotas en el exterior”, escribió el senador blanco.

La semana pasada el diputado opositor venezolano Williams Dávila se reunió tres horas con el encargado de Negocios uruguayo en Venezuela, José Luis Remedi, para pedirle que Uruguay facilite en todo lo posible la salida de los los venezolanos que quieren dejar su país, según supo El País.

Debate en Parlasur

Para hoy en la mañana está convocada la mesa del Parlamento del Mercosur (Parlasur) para analizar la situación en Venezuela. Los partidos que en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y en la propia Venezuiela son críticos del presidente venezolano Nicolás Maduro van a pedir que se convoque a un plenario en el que buscarán que se vote una declaración que reconozca como presidente legítimo de Venezuela, a Juan Guaidó.



En la mesa defenderán la postura de llamar a un plenario el diputado blanco Pablo Iturralde o su correligionario Gustavo Penadés (depende cuál concurra) el brasileño Celso Russomanno, Lilita Puig, de la argentina Unión Cívica Radical, el venezolano Luis Rondón y el paraguayo Tomás Bittar del Partido Colorado.



La postura contraria al reconocimiento de Guaidó seguramente será sustentada por los kirchneristas argentinos. el Frente Guazú de Paraguay, los partidos Comunista y de los Trabajadores de Brasil y por el Frente Amplio de Uruguay. En la bancada argentina, no está clara la posición que tomarán los parlamentarios peronistas más moderados.



El País intentó conocer la posición de Daniel Caggiani, el diputado del Movimiento de Participación Popular, quien preside el Parlamento del Mercosur pero no respondió los llamados. En las bancadas de Paraguay, Venezuela y Brasil hay mayoría para reconocer a Guaidó. No así entre los parlamentarios uruguayos y argentinos.



Iturralde dijo a El País que cree que los partidos proclives a defender la continuidad de Nicolás Maduro intentará bloquear la moción pero que no tendrán los votos suficientes para lograrlo. Guaidó ha sido reconocido como presidente legítimo de Venezuela por Paraguay, Argentina y Brasil, no así por Uruguay. En la bancada venezolana son amplia mayoría los parlamentarios partidarios de Guaidó sobre los chavistas.