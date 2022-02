Blancos se pelearon en Colonia en acto por la LUC adelantando contienda para suceder a Moreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un acto del Partido Nacional en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Colonia terminó con peleas entre los dirigentes blancos locales. El episodio dejó establecida la contienda interna de cara a las elecciones departamentales de 2025. Los dirigentes nacionalistas se preparan para una disputa departamental histórica, donde después de 30 años no estarán en la pelea quienes fueron intendentes de Colonia desde 1995 a la fecha: Carlos Moreira y Walter Zimmer.

El diferendo ocurrió el lunes 7 de febrero. Los militantes y dirigentes del Partido Nacional, además de varias autoridades del gobierno, entre las que se encontraban el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunieron en el marco de la gira nacional del partido de gobierno de cara al referéndum del 27 de marzo.



Como ocurre en cada departamento, el cierre es con un acto central donde habla el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, alguno de los senadores que participa de la gira, Argimón, Delgado y el intendente de ese lugar, y algún dirigente local acordado previamente.

En este tipo de actos departamentales -aunque de alcance nacional y con cobertura de los medios capitalinos- la aparición de esas figuras locales que buscan proyectarse resulta importante para los intereses de cada dirigente y sus sectores políticos.



Iturralde fue el que arrancó. En el cierre abrió el juego para los locales: “Agradecer particularmente a María de Lima, agradecerle a Napoleón, agradecerle a Ricardo Planchón, al diputado Mario Colman, y por supuesto a Carlitos (Moreira). Y bueno, les voy dando la palabra a ellos para que les hagamos un saludo”.



Colman fue el primero de ese grupo y el único en hablar. El diputado resultó electo por el sector del intendente Carlos Moreira. Y es hoy uno de los blancos que aspira a poder competir en la elección departamental de 2025. Las otras figuras son María De Lima y Ricardo Planchón, que es la figura del sector del presidente Luis Lacalle Pou, Aire Fresco. A su vez, en Colonia los blancos entienden que Moreira ya eligió a su “delfín” para que pelee por la intendencia. Se trata de su secretario general en la comuna: Guillermo Rodríguez.

El presentador del acto dio la palabra luego al senador Jorge Gandini, y a Delgado. Al terminar el acto, Planchón manifestó su profunda molestia por no haberle concedido la palabra. Se lo dijo a Iturralde y a Colmena. Incluso manejó la posibilidad de manifestar formalmente su queja con una carta dirigida al Directorio del Partido Nacional. Para Planchón se trató de una jugada política del sector de Moreira y de Colman mirando la contienda electoral de 2025.



“Fue algo premeditado. Es muy triste pero ahí empezó la competencia para el 2025, y yo tengo la cabeza primero en el 27 de marzo. Ya habrá tiempo para lo otro. Me pidieron disculpas, me mandaron mensajes, pero fue un hecho pensado”, dijo Planchón al ser consultado por El País.



Para el dirigente del sector del presidente, se trató de un episodio de “torpeza y desinteligencia”. “Lo que estaba arreglado era que hablábamos los tres sectores del partido: María de Lima, el Moreirismo y quien habla. Cuando llegó el momento de hacer eso, hubo una estrategia para que no habláramos nosotros. Me parece menor frente al objetivo central que tenemos de que el Partido Nacional sea el buque insignia para ganar el referéndum y respaldar al gobierno”, opinó Planchon.

El dirigente remarcó su “profunda molestia y enojo” por lo ocurrido, y agregó que habló con María de Lima, con quien entendió que se trató de un acto deliberado del entorno de Colman.



Al ser consultado sobre lo ocurrido, Colman explicó que no hubo intenciones políticas. “Yo hablé con ellos. Incluso yo había pedido que hablara uno por cada sector. En cada localidad habla el diputado, el intendente, algún senador y Álvaro Delgado. Acá en este caso fui yo quien dijo que hablara el resto para tener paz en el departamento”, explicó a El País el diputado Colman.

“Moreira metía un perro y ganaba”

La interna blanca en Colonia es muy competitiva. Carlos Moreira no tiene reelección y con su lista busca impulsar a Guillermo Rodríguez. Eso genera una interna dentro de la lista 904, ya que Colman fue el elegido por el hoy intendente para ganar la diputación.



Planchón comentó que en la previa las encuestas lo marcaban como favorito, y el escenario coloniense mostraba un triunfo del sector de Lacalle Pou. Pero luego del episodio con los audios de Moreira, el dirigente de Aire Fresco opinó que los colonienses lo vieron como “una víctima” y terminó triunfando en la elección de octubre de 2019 por 1.000 votos.



“No me gusta hablar de gente que no está presente y más cuando es un supuesto rival mío (para 2025). Tenemos dos perfiles bien distintos con Moreira. Carlos metía un perro en la última elección y ganaba. Algo parecido a lo que se le cuestionaba al FA en Montevideo, cuando Sendic llegó a decir que ponían una heladera y ganaban. Moreira ponía un perro y ganaba. Después de lo que pasó, la gente lo vio como una víctima y me perjudicó”, dijo Planchón.