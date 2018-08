Blancos llaman a la unidad

Son cinco precandidatos blancos oficializados y cada uno tiene su perfil. Pero ayer, en la Convención del Partido Nacional, todos se comprometieron a lo mismo: mantener la unidad en la campaña electoral que se inicia de cara a las internas.

Son 11 meses y 27 días, dijo el senador y precandidato Luis Lacalle Pou (Todos), quien llamó a mirar más lejos porque la contienda es "con otro modelo de país", en referencia al Frente Amplio. Abajo del estrado, instalado en el Club Neptuno, lo escuchaban los otros precandidatos: Jorge Larrañaga (Juntos), Verónica Alonso (Esperanza Nacional), Juan Andrés Ramírez Saravia (Orejanos) y Carlos Iafigliola (Adelante).

Para demostrar que lo que dijo va en serio, quiso predicar con el ejemplo: "Quiero ser candidato a presidente por el Partido Nacional, pero si de eso depende que diga una palabra en contra de un compañero, no merezco ser candidato".

Lacalle Pou llamó a tener "cuidado" y "extrema responsabilidad" en los planteos electorales para que el Partido Nacional no termine expuesto. "Con tal de ganar no podemos comprometer cualquier cosa", señaló a los otros precandidatos. Por lo que alertó que en la actualidad, "la unidad se rompe con un tweet", porque "las conductas humanas están mucho más expuestas".

Para hablar de la unidad, Larrañaga usó la creatividad y con un juego de palabras nombró a cada uno de los sectores de los precandidatos: "Más que nunca hoy, Todos, Juntos, por una Esperanza Nacional, por un Mejor País, Adelante, para que podamos ser Orejanos del alma; pero perteneciendo a este glorioso Partido Nacional". Como para no dejar dudas agregó: "Vamos a ser absoluta garantía de unidad".

"Le han mentido a los uruguayos y han traicionado la confianza de miles (...) Han dilapidado los recursos públicos. Han metido la mano en la lata y no se la han cortado (...) Puedo decir mucha cosa, pero me parece fundamental que impulsemos un sueño. La alternancia la vamos a lograr si impulsamos una ilusión de un país con orden y con autoridad", señaló Larrañaga en su discurso.

Alonso no evadió el asunto. Cuando le tocó dar su discurso invitó a todos a ayudar "a tener unas elecciones internas con una fuerte unidad partidaria". "No les prometo que no me voy a equivocar, porque me voy a equivocar, soy un ser humano, lo que sí les puedo asegurar que van a encontrar en mí no a una adversaria, van a encontrar en mí a una compañera que va a tirar del carro desde el lugar que la gente decida, porque creo en esta colectividad, porque creo en mi Partido Nacional y porque quiero a mi país", señaló Alonso. La senadora agregó que la decisión de ser precandidata "no fue fácil", pero apuesta que el Partido Nacional sea "una enorme y arrolladora ola de esperanza". Como eje central de su discurso, pidió estar preparados "para responder a los uruguayos que piden un cambio".

Al igual que los otros candidatos, Ramírez Saravia fue contundente a la hora de hablar de la unidad partidaria: "Es una verdadera mentira decir que mi intención es que Lacalle Pou pierda una interna. El movimiento Orejanos, si Luis Lacalle Pou es el candidato del partido, será primera línea de fuego". Por lo que agregó que aunque tenga "más afinidades con unos que con otros", no aceptará que lo hagan cargar con "una mochila de desunión".

Vázquez crece en simpatía y el oficialismo se defiende de Lacalle By EL PAIS Vázquez crece en simpatía y el oficialismo se defiende de Lacalle MIRA TAMBIÉN Vázquez crece en simpatía y el oficialismo se defiende de Lacalle

"Orejanos nació para sumar. Orejanos nació como un grupo que no está en ninguno de los otros grupos, pero no contra nadie, sino a favor del Partido Nacional", aseguró Ramírez Saravia. "El mejor discurso hoy es ser leal al Partido Nacional", así resumió el espíritu de la Convención de ayer el precandidato y diputado suplente Iafigliola.

Llamó a "no hacer guiñadas al Frente Amplio". "Mi mejor discurso es decirle al Frente Amplio acá hay un dirigente del Partido Nacional que está a 500 kilómetros de distancia de lo que ustedes son desde el punto de vista filosófico, ideológico y político", concluyó.

Ahora, solo falta que aparezca el sexto precandidato nacionalista que representará al grupo de los intendentes (Mejor País). El nombre del postulante se oficializará en una reunión prevista para el 26 de agosto y todo indica que será el intendente de Maldonado Enrique Antía quien salga a competir.

Negociar.

Además de hacer centro en la unidad, los diferentes precandidatos reconocieron ayer que deben acordar con otros partidos para tener chances de llegar a la presidencia. Lacalle Pou insistió en que el Partido Nacional por sí solo no puede ganar las elecciones y debe "ir a negociar". En la misma línea se expresó Larrañaga: "Para ganar vamos a necesitar a los que son blancos y a los que no son blancos, para que de las urnas salga una expresión que salga del corazón, pase por la mente y salga por la boca: ¡De que se van, se van!".

El código de ética blanco Un grupo de dirigentes nacionalistas, entre ellos el diputado Rodrigo Goñi, presentó ayer una moción para que la Convención recomiende al directorio del Partido Nacional aprobar el Código de Ética presentado el 7 de mayo por el Movimiento Nacional de Rocha y su presidente Carlos Julio Pereyra. Allí se establece que los dirigentes actúen bajo los principios de probidad, honestidad, credibilidad, legalidad, rectitud, justicia y buena fe. "No alcanza con actuar dentro de la legalidad, es necesario velar por la transparencia y combatir todo tipo de corrupción", asegura el texto del proyecto. Se agrega que a los que ocupen cargos de gobierno en representación del Partido Nacional "les estará prohibido emplear, por cualquier medio, los recursos físicos, financieros o humanos a los que acceda para fines diferentes a los que por ley corresponden, debiendo rendir cuentas".