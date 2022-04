Blancos no expulsan a edil que voto con Orsi; "queda la pelota en cancha de Canelones", dijo Iturralde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nosotros no vamos a juzgarlo en tanto este tema no sea planteado por la departamental de Canelones o por la Junta", dijo este lunes el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en referencia a la consideración por parte del Directorio de la actitud del edil canario Juan López de dar el voto decisivo para que se aprobara el fideicomiso de obras en la Intendencia de Canelones.

Iturralde explicó que López presentó renuncia al partido y después la retiró, por lo que "queda la pelota en la cancha de Canelones". En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Iturralde dijo que "la destitución no se va a hacer en tanto se presente alguna renuncia".



Respecto a que este paso implica otra postura de parte del Partido Nacional y de él mismo, dijo: "Lo que pasa es que en su momento él planteó una renuncia al partido. Hoy la renuncia no está planteada, por consiguiente cambia notoriamente" la situación.



Pocas horas después del voto de López, el 9 de abril, Iturralde había declarado en una conferencia de prensa: "Los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido y, por consiguiente, no nos parece apropiado que continúe integrando nuestra colectividad".



E incluso había dicho: "Hemos llegado a un entendimiento y, más allá de que fue elegido por el Partido Nacional, le pedimos la renuncia a la banca"



Sobre cómo leyeron desde el directorio nacionalista que López haya planteado la renuncia y después la haya retirado, Iturralde se limitó a decir: "Es un dato".



"Retirada la renuncia por su parte nosotros no tenemos ningún planteo ni de la bancada de ediles, ni de la departamental de Canelones. Por consiguiente estaremos a la espera de los planteos que se realizan de las autoridades departamentales", remarcó el dirigente blanco.

Consultado sobre si no se apresuró cuando declaró en una conferencia de prensa que López no pertenecía más al Partido Nacional, Iturralde retrucó: "No, nos apresuramos. Los datos que teníamos en aquel momento es que él había renunciado, y por consiguiente, ante su renuncia y la conversación con él de que se desvinculaba al partido lo comunicamos".