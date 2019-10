Los blancos enviarán una carta a Vázquez por uso "sin límites" de la web presidencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La campaña electoral tiene ciertas reglas establecidas y los blancos sienten que el oficialismo está competiendo de forma desleal. Es que acusan al gobierno liderado por Tabaré Vázquez de poner parte de la maquinaria estatal al servicio de los intereses del Frente Amplio. Por eso ayer anunciaron que le enviarán una carta formal al presidente de la República solicitando que “esté a la altura de las circunstancias” de la elección.

La decisión fue anunciada ayer a la noche por Beatriz Argimón en la ciudad de Trinidad, en Flores. La compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou dijo que la salida del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en el portal oficial de la Presidencia “sobrepasa los límites”.



La web de la Presidencia de la República divulgó declaraciones de Murro criticando a la asesora en materia económica del candidato blanco, Azucena Arbeleche. La integrante del equipo técnico había declarado en una entrevista con el programa “No toquen nada” de emisora DelSol que en contacto con las agencias calificadoras de riesgo, los blancos pidieron “tiempo” para poder trabajar en el próximo período de gobierno y evitar que la situación del déficit fiscal concluya en una pérdida del “grado inversor” con que es calificada la deuda soberana del país.



Argimón dijo que su partido está actuando con respeto a los adversarios. “Hemos sido cuidadosos que nuestras diferencias estuviesen centradas en las ideas. Jamás salió de esta fórmula ningún agravio personal a nadie”, dijo remarcando que no han observado el mismo comportamiento en otras tiendas políticas. Claramente su planteo está dirigido al principal competidor, el Frente Amplio.



“Se nos han dicho muchas cosas, se ha agredido, se ha mentido. Y hay aspectos que no vamos a permitir. He conversado con mis compañeros y vamos a enviarle al presidente de la República una carta hablándole de que llegó el momento de que el gobierno esté a la altura de las circunstancias y sea respetuoso de la contienda electoral, tan respetuoso como somos los blancos que entendemos la lógica democrática”, remarcó la candidata a vicepresidenta.



Argimón defendió a Arbeleche y le pidió a Murro que dedique su tiempo a trabajar para lo que lo eligieron: “Queremos decirle al ministro de Trabajo que se ocupe de los niveles de desempleo que hay en este país, antes de hablar de Azucena Arbeleche”, enfatizó.



Lacalle Pou fue un poco más allá y aunque sin nombrar a los jerarcas del gobierno opinó que desde el Ejecutivo se está produciendo un abuso de poder que no hace bien al clima electoral.

El portal de la Presidencia de la República respalda mentiras con esta publicación. Una vergüenza y una afrenta a la institucionalidad.

Tanta preocupación por dejar el poder? https://t.co/W2Z4o7oetu — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 5, 2019

“Abuso de poder como hace mucho años no se llevaba adelante”, subrayó recordando que ese abuso de poder se está haciendo con dineros públicos que paga toda la gente con sus impuestos. “No saben para qué lo quieren (el poder)”, criticó al oficialismo y agradeció a sus militantes por la colorida caravana que organizaron para entrar al centro de la ciudad.



“Les agradezco porque venía con un entripado y por suerte este sacudón popular que nos dieron nos pone en el rumbo”, dijo Lacalle Pou ayer a la noche.



El candidato inició ayer su sexta recorrida nacional de la actual campaña electoral. Más temprano en Ismael Cortinas también criticó al gobierno por inmiscuirse en la contienda electoral.



“Estoy viendo al gobierno muy nervioso”, dijo que observa que en el Frente Amplio no están soportando la presión de la campaña.



“Todos estamos un poco ansiosos. Yo estoy ansioso de que lleguen las elecciones; cuento día por día desde hace años. Ahora, si yo no aguanto la presión de una campaña electoral, ¿alguien se cree que yo voy a aguantar un gobierno con la presión que puede haber? Estos (por el Frente Amplio) están en retirada. Cada vez que un ministro abra la boca para mentir lo único que va a conseguir es más esfuerzo y más verdad, más optimismo y más ganas de cambiar el país”, expresó el presidenciable blanco.