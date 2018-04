Blancos dudan de tarjeta corporativa usada en AFE

AFE tenía una sola tarjeta corporativa que era manejada por Fernando Valls, ex gerente general de la empresa que hoy ocupa esa misma posición en Servicios Logísticos Ferroviarios (operadora de carga que funciona en el régimen de derecho privado). Valls, dirigente de la lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic, asegura que la devolvió cuando dejó la gerencia general de AFE en 2017, pero el director blanco de la empresa, Alfonso Lereté, asegura que nunca lo comunicó al directorio y que no brindó información mensual sobre el uso del plástico.

Valls brindó a El País un documento firmado en febrero de este año por la gerente de Finanzas de AFE, Carmen González, que muestra que entre octubre de 2015 y marzo de 2016 se pagaron con una tarjeta Mastercard un total de US$ 393 por campañas contratadas en Facebook y Twitter.

"Se devolvió (la tarjeta) hace mucho más de un año. El gasto fue vinculado a una publicidad que sacamos en redes sociales vinculada al cruce de las barreras, se llamaba "pare, mire y escuche". Se guardó en una caja fuerte y nunca más se usó. No tiene que pasar por directorio la devolución, (la devolvió) con una nota explicando que no presentaba deudas y estaba todo al día. Tengo la copia de la carta que presenté cuando devolví", explicó Valls. Señaló que no recuerda a qué repartición envió la comunicación correspondiente. La tarjeta MasterCard tenía un límite de crédito de $ 30.000 mensuales. La tarjeta venció en octubre de 2016 y no se pidió su renovación, aseguró Valls.

Por su parte, Lereté planteará hoy en el directorio que se deje sin efecto inmediatamente la tarjeta, que se comunique al Banco República que Valls no forma parte de los cuadros funcionales de AFE y que se pida a la secretaría general y a la gerencia general (hoy a cargo de Enrique Cabrera) un informe completo de todas las operaciones realizadas con ese plástico. Lereté se había opuesto en 2015 al pedido de Valls de contar con una tarjeta por entender que se estaba quitando importancia al Departamento de Prensa y Relaciones Públicas de AFE y que había que restringir los gastos, dado que la empresa recibe un subsidio anual de US$ 15,5 millones y que sigue cayendo la carga que su operadora transporta.

Lereté se opuso al nombramiento de Valls en SELF porque no se hizo un llamado abierto para el cargo que ocupó. Valls es objeto de dos investigaciones administrativas que no han culminado, una de las cuales se vincula a la cesión de unos predios a la empresa Teyma en el departamento de Paysandú.