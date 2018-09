Los blancos dicen que no hay que imaginar complot

El Partido Nacional quiere pasar raya y dar por terminado el episodio que se suscitó el sábado en el cierre de la Expo Prado cuando la banda musical de la Escuela Militar ejecutó la "Marcha de Tres Árboles", considerada el himno de los blancos, y advierte que el Frente Amplio no debe buscar ocultar con este asunto lo desacertado de haber sancionado con un arresto a rigor al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Tanto en el sector Todos que responde al senador Luis Lacalle Pou, como en Alianza Nacional, que lidera Jorge Larrañaga, se entiende que el tema no merece una declaración del Directorio nacionalista que realizará hoy su reunión habitual de los lunes.

El senador Javier García, que preside la comisión de Defensa de la Cámara de Senadores y que condenó enfáticamente que se tocara la marcha en un tuit que publicó el sábado, dijo a El País que se siente "con la autoridad suficiente para opinar" porque ya dejó claro que "no estuvo bien" que se tocara la marcha. "Esto fue una acción individual (que se tocara la marcha). Cada cosa en su lugar. Esto pasó, ya está. Vincular esto con cosas más oscuras, con una conspiración, sería una enorme ridiculez. Hay cosas más importantes para discutir. El Frente Amplio que no busque justificar con esto algo que estuvo muy mal desde el punto de vista institucional como fue sancionar al comandante del Ejército", dijo García.

El senador tuiteó: "Lo de la banda militar hoy es una decisión totalmente censurable. La marcha Tres Árboles es el himno del PN y no corresponde de ninguna manera que sea entonada en un desfile oficial por la banda militar. Lo condeno y lo rechazo". Lacalle Pou apuntó que "seguramente debe haber sido inoportuno, ahora, tenemos problemas bien importantes en el país como para buscar estos temas, sobre todo para dividir y mirar el pasado".

Lo de la banda militar hoy es una decisión totalmente https://t.co/Y8hTvivQky marcha Tres Árboles es el himno del PN y no corresponde de ninguna manera que sea entonada en un desfile oficial por la banda militar. Lo condeno y rechazo. — Javier García (@SenJavierGarcia) 15 de septiembre de 2018

El diputado de Alianza Nacional, Pablo Abdala, señaló a El País que seguramente el asunto será analizado hoy en el Directorio pero que los contactos que realizó con algunos de sus integrantes, le indican que difícilmente se emita una declaración. "Veremos si se resuelve algo pero entiendo que no hay razones. En lo que ocurrió el Partido Nacional no tuvo ni arte ni parte. Que fue algo inapropiado, está fuera de discusión. Todos estamos de acuerdo en que no debió haber ocurrido. Es algo que se comenta por sí solo. No lo minimizamos ni lo ocultamos. El Partido Nacional ha dado ejemplo de separar los temas de Estado de los de gobierno", aseguró.

De todas formas, hubo dirigentes blancos a los que no pareció haberles molestado que se tocara la marcha partidaria. El senador Luis Heber escribió en Twitter: " El gobierno sancionó a los responsables militares que tocaron la Marcha de Tres Árboles en el Prado... si siguen así van a tener que sancionar a todo el Uruguay, dentro de poco la vamos a cantar todos".

El gobierno sancionó a los responsables militares q tocaron la Marcha de Tres Árboles en el Prado ...... si siguen así van a tener q sancionar a todo el Uruguay, dentro d poco la vamos a cantar todos. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) 16 de septiembre de 2018

Carol Aviaga, también senadora y también del sector Todos, escribió en Twitter "La marcha de Tres Árboles en la Rural... hermoso" y acompañó el breve texto con un emoticón con una guiñada. Sin embargo, hubo críticas duras a que se tocara la marcha del diputado comunista Gerardo Núñez, del publicista Esteban Valenti, del sindicalista Richard Read, del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres y del diputado colorado, Ope Pasquet, entre otros.

Mieres fue particularmente duro."Que la banda militar cierre la Expo Prado entonando la marcha de Tres Árboles es muy grave. Los responsables deben ser sancionados con la mayor dureza", consideró.

Que la banda militar cierre la Expo Prado entonando la marcha de Tres Árboles es muy grave. Los responsables deben ser sancionados con la mayor dureza. Todos los partidos debemos pronunciarnos rechazando categóricamente cualquier conducta que implique partidización de las FFAA — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) 15 de septiembre de 2018

Sanción.

Wilfredo Paiva, portavoz del Ejército, informó a El País que hay una investigación administrativa de urgencia en curso que no se extenderá más allá de mañana pero que ya se determinó que el hecho de que se interpretara la "Marcha de Tres Árboles" no fue decisión del director de la banda más allá de que "se podría haber obviado". La investigación buscará determinar quién determinó el repertorio, cuál fue el motivo y si estaba al tanto de que se trata de una pieza asociada al nacionalismo, explicó Paiva.

El militar explicó que la marcha en cuestión "es una marcha militar compuesta antes de 1900 que también se toca en Argentina". Luego le puso letra Julio Casas Araújo, un odontólogo y militante nacionalista de Lavalleja que fuera embajador, y pasó a ser un emblema de los blancos. Paiva señaló que el director de la banda, cuyo grado es superior al de capitán "no actuó de mala fe". Un comunicado del Ministerio de Defensa emitido ayer señala que "ante el hecho de que una banda militar del Ejército entonara los acordes de la marcha Tres árboles -de tradicional simbolismo político partidario-, en la ceremonia de cierre de la Rural del Prado, y luego de ser informado, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, instruyó realizar una investigación de urgencia". "Los acontecimientos son valorados como mínimo de imprudentes e inoportunos", agrega.

No está claro si la marcha forma parte o no del repertorio habitual de las bandas militares (ver nota aparte). La Escuela Militar es dirigida por el general José González.

No está claro si está o no en el repertorio El repertorio de la Escuela Militar, según la página web del Ejército, tiene más de veinte piezas musicales de temática patriótica pero, como es lógico, sin contenido político partidario. Algunas de ellas son: "Himno Nacional", "Toque de Diana", "Himno a Artigas", " A don José", "25 de agosto", "La Cumparsita", "Pericón Nacional", "Toque de Silencio", "Toque de Llamada General", "Mi bandera", "Toque de Retreta", "Uruguay", "Toque de rancho", " Saludo al 18 de julio", "Diana General León de Palleja", "Toque de ensillar", "Toque de marcha", "Artillería Oriental". La "Marcha de Tres Árboles" no está en el repertorio. Esta pieza recuerda el combate del 17 de marzo de 1897 entre el coronel blanco Diego Lamas y las tropas del presidente Juan Lindolfo Cuestas comandadas por José Villar, durante el levantamiento nacionalista de ese año, en el departamento de Río Negro. Sin embargo, una orden del comando del Ejército de noviembre de 2015 sí incluye la marcha en el repertorio.