Blancos desconocen elección en Venezuela

En cinco días Venezuela celebrará elecciones para elegir su nuevo presidente. Ante la falta de garantías democráticas, la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional ha solicitado al actual presidente Nicolás Maduro suspender los comicios.

Incluso varios países han anunciado que no reconocerán el resultado. En Uruguay el gobierno de Tabaré Vázquez no se ha pronunciado sobre el tema. Uruguay es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tomó esa posición.

Ante esto, el Partido Nacional —que desafía al Frente Amplio para intentar recuperar el gobierno en 2019— emitió una declaración en la cual adelanta que no reconocerá las elecciones venezolanas del próximo 20 de mayo.

"Desconoce la validez y legitimidad de la referida convocatoria y, por añadidura, las de las autoridades que formalmente emerjan de la misma", dice la declaración del Partido Nacional aprobada ayer por el directorio blanco. "Las instancias electorales, para ser auténticamente democráticas, no reconocen la existencia de partidos prohibidos, candidatos presos y dirigentes proscriptos", agrega la declaración.

Para el Partido Nacional el gobierno de Maduro está violando los derechos humanos y ha cercado las libertades públicas así como no respetado la institucionalidad en Venezuela.

Dentro de los países que han tomado la posición adoptada por los blancos en Uruguay están Estados Unidos, Francia, Canadá y los integrantes del Grupo de Lima.

Este último conglomerado de países latinoamericanos no cuenta con la presencia de Uruguay. Allí están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. En la decisión de solicitar aplazar las elecciones participó también España y por videoconferencia el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. "Reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el esta- do de derecho y el respeto a los derechos humanos y ha convocado a un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad", dice un comunicado del grupo.

Para este grupo mayormente latinoamericano, en el que no participó Uruguay, el gobierno de Maduro no ha dado las garantías necesarias para un acto eleccionario libre. Hay que "trabajar en acciones dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho", señala.