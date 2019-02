Blancos denuncian posible lavado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy de mañana el diputado nacionalista Rodrigo Goñi junto al ex representante nacionalista Gonzalo Mujica y el abogado y ex juez Enrique Moller, presentarán en el Juzgado de Crimen Organizado, una denuncia relacionada con el lavado de activos de origen venezolano, así como también nuevos elementos que agravarían la responsabilidad penal de los jerarcas de Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional en un préstamo otorgado a la empresa autogestionada Envidrio.



De acuerdo con Goñi, "existen elementos qué justifican la investigación del origen de los más de US$ 50 millones que ingresaron al Uruguay por depositantes venezolanos, que dadas las circunstancias por todos conocidas, presentan indicios de haber sido obtenidos en forma ilícita y transferidos a bancos con la finalidad de lavado de activos".

Goñi lamentó qué el Banco Central del Uruguay aún no haya comparecido al Parlamento a explicar esta y otras graves denuncias que ponen en riesgo la transparencia del sistema bancario del país.



Este mes Juan Guaidó, el presidente que reconoce la oposición venezolana, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro quería sacar de Venezuela, a través de las oficinas locales del banco Bandes alrededor de US$1.200 millones. Sin embargo, el ministro de Economía Danilo Astori y el propio Banco Central del Uruguay desmintieron que esa posibilidad fuera viable.