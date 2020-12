Blancos defienden el "ajuste" de tarifas y el FA los acusa de "mentir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de tarifas, impuestos y combustibles”. La frase corresponde a un extracto del discurso de lanzamiento de campaña del líder blanco Luis Lacalle Pou, el 30 de marzo de 2019. Fue en el Estadio Parque Viera, cuando el hoy presidente de la República inició formalmente la carrera electoral que terminó con su triunfo, y donde se comprometió con la ciudadanía a llevar adelante un gobierno “austero”.

Su promesa se puso en el centro del debate político en el cierre de este 2020. Tras el anuncio del gobierno de “ajuste” en el precio de algunas tarifas públicas, en el Frente Amplio acusan a la coalición de incumplir el programa de gobierno y mentirle a la ciudadanía. Desde el Partido Nacional remarcan que el anuncio es parte de la adecuación anual de precios “por debajo de la inflación”, y que se respeta lo prometido a la hora de pedir el voto.

Ayer el jefe de Estado, en un mensaje por redes sociales, opinó que el compromiso de la campaña electoral se mantiene vigente. “Asumimos un compromiso en campaña electoral y lo tratamos de cumplir a rajatabla. Obviamente que no fue todo lo que quisimos. Pero fue lo que pudimos”, dijo Lacalle Pou.

Críticas al anuncio del gobierno.

El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dijo a El País que varios dirigentes blancos le mintieron a la población. “Basta con ver lo que publicaba Álvaro Delgado (hoy secretario de la Presidencia) en sus redes sociales y sus discursos en campaña. Él decía que las tarifas no se iban a subir, y que las de algunas empresas se podrían incluso bajar hasta un 10%. Bueno, hoy no solo no las bajan, sino que las suben”, opinó.



En su cuenta de Twitter el dirigente dijo que el gobierno podrá echarle la culpa al Frente, a la pandemia “o a Menecucho”, incluso. “Pero los que hicieron campaña diciendo que había que bajar las tarifas, ya las subieron dos veces en menos de un año. Y de yapa te bajaron el salario. Mintieron”, remarcó Sánchez.

El exviceministro de Economía, Pablo Ferreri, dijo que no es real el argumento de que se trata de un aumento por debajo de la inflación. Explicó que el último aumento se efectivizó en abril y fue de 10,5%, y que para calcular este se tomó la inflación de los 12 meses de 2019, más los meses de 2020 donde no había regido la adecuación tarifaria.

“Por lo cual, la inflación que debemos considerar es la generada entre abril y diciembre de 2020. Entre abril y noviembre la inflación fue 5,31%, y en general la inflación de diciembre es negativa, esto es así desde 2012. Por lo cual la inflación a considerar seguramente sea menor a 5,31%”, explicó Ferrreri en su cuenta de la red social Twitter argumentando que los aumentos definidos están por arriba de la inflación, y no por debajo como sostiene el gobierno.

La defensa del ajuste.

El senador blanco Sebastián Da Silva defendió la decisión del gobierno, explicando que es una señal para el sector productivo. “Este gobierno no va a hacer lo que hizo el Frente, que fue hacer un ajuste fiscal a través de las tarifas”, comentó a El País.



En la misma línea la senadora Graciela Bianchi defendió el planteo y recordó el discurso de Lacalle en marzo de 2019. “Nosotros dijimos que no íbamos a aumentar las tarifas por arriba de la inflación, pero tenemos que aumentar en base a los costos. Hay cosas que se entienden o no se entienden. Puede caerle mal a la gente que no ha terminado el ciclo básico, y no sabe lo que son los ajustes por inflación. Pero esto no incumple ninguna de las promesas de campaña”, dijo la senadora en conversación con El País.