Blancos cuestionan a directora de Cultura

La directora de Cultura de la Intendencia de Paysandú y docente de gestión cultural, Cinthya Moizo, no supo contestar cuándo Uruguay celebra su independencia, ni qué se juró un 18 de julio, en una entrevista radial que se le realizó a comienzos de agosto.

El audio de la entrevista se viralizó recién este fin de semana y la bancada de ediles blancos pide que el asunto sea tratado en la Junta Departamental.



En la entrevista se le realizó un ping-pong de preguntas a Moizo. “¿Cuál es el origen del nombre Paysandú?” Fue una de las primeras preguntas que no tuvo respuesta según consignó el portal Ecos. Pero no quedó ahí. “¿En qué fecha se declaró la independencia? “Mmmm”, respondió Moizo sin más agregados. Esto dio paso a una siguiente pregunta: “¿Qué se juró un 18 de julio?” “Ah, ¡me estás matando!”, le respondió la funcionaria. Además se le pidió su opinión sobre el grupo Los Iracundos y los definió como “íconos”, según reprodujo Ecos. “Vas a cualquier lugar y es el Pepe Mujica, Los Iracundos y un par de cosas más”, afirmó.



El diputado colorado Ope Pasquet criticó a Moizo en Twitter. “Designan (...) a alguien que no solo ignora el significado de las más importantes fechas patrias, sino que además se ríe cuando queda en evidencia. Por supuesto, adora a Mujica”, escribió Pasquet.