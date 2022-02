Blancos y colorados sostienen que si el FA deroga la LUC le quita el derecho de gobernar a la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los blancos y colorados prendieron los motores para defender la LUC, “herramienta” que consideran indispensable para reafirmar los cambios que buscan implementar en el gobierno que lidera el presidente Luis Lasalle Pou. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez, y el colorado Conrado Rodríguez son dos de los legisladores que están en la primera línea de batalla, y trabajan en la coordinación de la coalición “multicolor” con Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

Los legisladores comentaron en entrevistas con El País que el PIT-CNT y el Frente Amplio buscan “quitarles el derecho a gobernar” que se ganaron legítimamente en las urnas. Remarcaron que la LUC sí le ha cambiado la vida a los uruguayos, que el FA tiene sed de revancha en el impulso del referéndum, que el ingreso del publicista Esteban Valenti es positivo a los intereses del triunfo del No, que todas las “catástrofes” que pronosticó la oposición no se confirmaron, y que los artículos vinculados a la fijación del precio de los combustibles no son el talón de Aquiles como se plantea desde el Frente Amplio.



Para los dos partidos principales de la coalición de gobierno -en cuanto a votos obtenidos en las últimas elecciones- el referéndum será un “hito” clave en el período de gobierno, donde se definirá si la ciudadanía pretende confirmar el “espíritu de cambio” que se inició con el balotaje de noviembre de 2019.



Los partidos de la coalición iniciaron la campaña de forma conjunta en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y ahora mantendrán actos por separado a lo largo del país. El cierre de la campaña será en un acto con los cinco partidos de la “multicolor” en Las Piedras, Canelones.



Juan Martín Rodríguez: “La oposición pretende que sea una revancha del 2019” Diputado del Partido Nacional -¿Qué se juegan los blancos el 27 de marzo?



-Para todo el gobierno, pero puntualmente para el Partido Nacional, es un hito muy importante. Por supuesto que está en juego el derecho a gobernar que tiene la coalición. Desde la oposición y desde el Pit-Cnt pretenden que sea una revancha de las elecciones pasadas. Vivimos 15 años de gobiernos frentistas donde hubo una acumulación de poder que no solo es el político. Es el poder sindical, el poder de organizaciones sociales que eran serviles a los intereses del gobierno. Ahora se inició una nueva etapa. Por eso este referéndum permitirá que se reafirme ese veredicto popular.



-¿Entonces si pierden no van a poder gobernar el resto del periodo?



-El gobierno continuará y seguirá teniendo el derecho a gobernar, claro. También es verdad que este gobierno legítimamente electo eligió que sea con una herramienta llamada LUC. Se habló de este instrumento y su contenido en la campaña. Se impulsó y se sancionó con la mayoría del parlamento lograda democráticamente en las urnas. Pero cuando lo llevo adelante nos dicen que no puedo gobernar como nosotros entendemos que se tiene que gobernar.



-¿No cree que se está yendo muy drástico en los argumentos de un lado del otro? Ellos dijeron que se privatiza la educación y ustedes que no se va a poder caminar por la calle.



-Nos comprometimos a llevar un combate irrestricto a la inseguridad y a la delincuencia y entiende necesario que deben contar con ciertas herramientas porque sino no se va a poder cumplir de la forma que nosotros queremos. Si el resultado es adverso a nuestros intereses, se va a seguir combatiendo pero por falta de herramientas no se va a poder ser tan efectivo como queremos.



-¿Cómo ve la campaña del FA?



-Pronostican un montón de catástrofes. Esta es una norma que beneficia a la gente de a pie, al que sale a laburar todas las mañanas y que cuando sale de su casa a tomarse un ómnibus ya tiene que estar con la tranquilidad de que pueda salir a laburar y volver tarde en la noche.



-¿Qué pasa si pierden?



-Comenzará otra etapa. Deberán replantearse algunos temas en cuanto al cumplimiento de los compromisos. Pero el gobierno no se va a detener en ningún momento. Se va a cumplir con los compromisos, con la dificultad de no contar con herramientas claves.