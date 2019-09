Blancos en Cerrito de la Victoria: selfies, empujones y entusiasmo

Germán viene caminando en bajada por la calle León Pérez. A paso rápido y sonriente, divisa a una cuadra un montón de banderas, muchas de ellas amarillas, y un humo del mismo color que se desparrama entre todos los presentes en la plaza Esteban Marino, en Cerrito de la Victoria. “Esta vez sí”, dice. “Esta vez creo que llegamos”, continúa. “Han hecho mucha fuerza para perder”, afirma respecto al oficialismo.

Germán se pierde en una multitud que Francisco, el vendedor de merchandising del Partido Nacional -algo que viene haciendo desde el año 1990, que él recuerda con cariño: “Mi mejor año en ventas, cuando ganó el papá”- estima en unas 2.000 personas.



El ruido es abundante, el humo sigue mezclándose entre la gente. Las banderas son tantas que en varios momentos el maestro de ceremonias, Andrés Capretti, pide que las bajen para que todos puedan ver el demasiado diminuto escenario, donde van a hablar Beatriz Argimón primero y Luis Lacalle Pou después. Pero qué las van a bajar. La militancia está exultante. Vino mucha gente a la plaza y están “todos”: Javier García, Carlos Iafigliola, Jorge Gandini, Luis Alberto Heber, Álvaro Delgado, Verónica Alonso, Jorge Gandini, Juan Sartori, Jorge Larrañaga. Y la lista podría seguir.



Cerca del escenario, un pequeño caos. La gente pechea, empuja y agita banderas. Los periodistas se amontonan como pueden, también a los pechazos, para registrar el primer acto de la fórmula presidencial en Montevideo tras la convención. Atrás del escenario (en realidad, un tablón de cuatro por un metro) un telón de plástico reza: “Lo que nos une”.



García se encuentra cerca del escenario y también él tiene que sortear empujones de militantes y periodistas que quieren estar cerca del orador principal cuando llegue. El jingle, que se repite constantemente a todo volumen, dificulta la charla, y ni hablar del gentío que va y viene. Llega Lacalle Pou. Agarra el micrófono y empieza a hablar. El tumulto es tal que hasta Sartori y su esposa deciden alejarse un poco. “¡No veo nada!”, se queja una mujer y le ordena a otra: “¡Bajá la bandera!”. “Escuchá. No es para ver, es para escuchar”, contesta la de la bandera.

Lacalle Pou registra todo ese lío y también los constantes comentarios y pedidos que le llegan de la multitud. Pero tiene el chip de los políticos: aunque lo registre, sigue de largo con el discurso que tenía preparado. A esta altura, ese discurso está bien aceitado y gira sobre unos conceptos madre: el gobierno del Frente está agotado, la inseguridad, la economía y la educación son los principales problemas y el Partido Nacional está preparado para “hacerse cargo”. Solo dos veces se sale del libreto mental. La primera es cuando le piden que nombre a Sartori. Apenas un instante después de aludir a Sartori en un saludo, desde el público surge el reclamo: “¡Nombralo a Juan!”. Seguramente por eso interrumpe el discurso y retruca: “Acabo de nombrarlo cuando dije que habían hecho un congreso. Estás distraído. Prestale atención al discurso”.

La segunda vez que deja de hablar es cuando le indican que una señora se siente mal. Se calla mientras García, que es médico, acude a ver qué le pasa a la veterana militante. Le reclaman que siga y él responde: “Apenas el doctor García le dé el alta, sigo”.



La señora se recupera y el candidato sigue hacia el final del discurso. Termina, agradece, baja del escenario y empieza el nuevo ritual, ya obligatorio: las selfies. Si realizó su discurso en 45 minutos, la sesión de fotos dura solo un poco menos. La plaza ya está casi vacía y él sigue sacándose fotos.



Los últimos aprovechan para comer algo. Hay dos puestos de tortas fritas (“anduvo bastante bien la cosa hoy”, dicen en uno de ellos), uno de rosca con chicharrones y pasteles y, por último, uno de choripanes y hamburguesas. Desde ahí, uno de los que sirve grita: “¡Presidente! ¡Presidenteeeee!”. También ellos están contentos. Vendieron bien y se preparan para ir al clásico, para seguir trabajando.

Mientras la plaza se vacía, sigue sonando el jingle que estuvo todo el tiempo excepto durante los discursos de Argimón y Lacalle Pou.



El equipo asignado para limpiar la plaza baja los últimos carteles y la alegría que hace minutos inundaba el lugar se va disipando de a poco. Solo el tiempo dirá si el entusiasmo que llevó a la militancia hasta esa plaza alcanzará para enviar a la Presidencia al candidato nacionalista.

Educación, esperanza y sin cadenas

“Sueño con un gobierno que explique mucho, pero no que haga cadenas nacionales para decir que está bien lo que todo el mundo sabe está mal”, dijo Luis Lacalle Pou en una parte del discurso. Para él, los problemas van más allá de lo económico, educativo o de seguridad. La crisis es de “esperanza y confianza”, afirmó.



Para poder encarar todos esos problemas, Lacalle Pou sostuvo que el secreto está en la educación pública. “Los uruguayos necesitan poder darle un futuro a sus hijos. ¿Y saben dónde está ese futuro? No hay misterio: en la educación pública. El 80% de nuestros niños y adolescentes van a la educación pública”, indicó.



Según él, un eventual gobierno encabezado por el Partido Nacional -un gobierno “multicolor”, como ha dicho varias veces- tiene la obligación de “ser justo” en el sector educativo. “Vamos a decirle a los que tienen más experiencia, a los mejores -profesores, directores, docentes, personal no docente- que los necesitamos en las escuelas y liceos en los barrios de contexto crítico. Ahí tienen que estar los mejores”, afirmó.



También remarcó que implementar las medidas que propone “no es solo un proceso del Partido Nacional”. Y que “cuanta más gente se sienta representada, mejor. Hay que buscar entendimiento con aquellos que van a votar a otros partidos. Y hay que hacerlo ahora, no hay que esperar”, afirmó Lacalle en el acto en Cerrito de la Victoria.